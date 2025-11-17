Ставки высоки

Российская экономика после двух лет высокого, во многом стимулированного роста, перешла к его нижней границе. Замедление быстрее и глубже, чем предполагалось. Годовые темпы роста ВВП стабильно снижаются: в I квартале рост экономики составил 1,4%, 1,1% во втором и лишь 0,6% в третьем.