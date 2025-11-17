Газета
Главная / Мнения /

Ставки высоки

В российской экономике проступили контуры рецессии
Павел Смелов , генеральный директор Центра стратегических разработок

Российская экономика после двух лет высокого, во многом стимулированного роста, перешла к его нижней границе. Замедление быстрее и глубже, чем предполагалось. Годовые темпы роста ВВП стабильно снижаются: в I квартале рост экономики составил 1,4%, 1,1% во втором и лишь 0,6% в третьем.

Ухудшение макроэкономической конъюнктуры начинает затрагивать все большее число отраслей. Темпы роста промышленного производства опустились в сентябре до 0,3% в годовом выражении, причем основной вклад внесло резкое замедление роста обрабатывающих отраслей – до 0,4% в сентябре. Металлургия снизила выпуск на 1,7%, химические отрасли – на 2,4%, производство резиновых и пластмассовых изделий и минеральной продукции – на 8,6%, производство нефтепродуктов – на 4,2%.

