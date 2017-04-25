Что изменили платные парковки

Антон Денисов / РИА Новости

Количество маятниковых автомобильных поездок «дом-работа» уменьшилось на 15%, эти данные получили на основе фотовидеофиксации. Люди действительно стали меньше использовать личный транспорт, чтобы добраться до работы, свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного «Автостатом». Cократили число поездок на машине в целом 30% опрошенных, 12% стали кооперироваться с коллегами для поездок на работу и столько же теперь пользуются общественным транспортом. Однако если тенденция продолжится, то нагрузка на транспортные пересадочные узлы радикально увеличится, считает Ковалев из PwC

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