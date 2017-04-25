Что изменили платные парковки
Власти Москвы уверены, что ситуация на дорогах улучшилась. Эксперты с ними не согласны
Средняя скорость транспорта в утренние часы пик увеличилась на 7% с 43 км/ч в 2012 г. до 46 км/ч сейчас, следует из презентации ГУП «МосгортрансНИИпроект», которое подведомственно департаменту транспорта Москвы. Анализ основных транспортных показателей в границах Третьего транспортного кольца показал эффективность введения платных парковок
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Средняя скорость в вечерние часы увеличилась на 5%, говорится в презентации. В 2012 г. транспортный поток двигался со скоростью 41 км/ч, сейчас – 43 км/ч
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Пассажиропоток на остановках наземного городского транспорта увеличился на 13%. Исследование сделано по изучению пассажиропотока на основных маршрутах, где есть платные парковки, а также на основе данных фотовидеофиксации
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Пассажиропоток в метро увеличился на 9%. Москвичи пересаживаются на общественный транспорт, но он уже работает на пределе, отмечает президент Московского транспортного союза Юрий Свешников
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Среднее время пребывания транспортного средства в районе платной парковки уменьшилось незначительно – на 3%. В целом Москва идет по правильному пути, считает партнер PwC Дмитрий Ковалев: платные парковки необходимы, но в Москве уже наблюдается перекос. «В Москве даже если ты готов заплатить за необходимые 30 минут или час стоянки, но не можешь: предложений крайне мало», – объясняет он
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Количество ДТП снизилось на 24% с 259 до 196, подсчитали в «МосгортрансНИИпроект», основываясь на данные открытых исто
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Количество маятниковых автомобильных поездок «дом-работа» уменьшилось на 15%, эти данные получили на основе фотовидеофиксации. Люди действительно стали меньше использовать личный транспорт, чтобы добраться до работы, свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного «Автостатом». Cократили число поездок на машине в целом 30% опрошенных, 12% стали кооперироваться с коллегами для поездок на работу и столько же теперь пользуются общественным транспортом. Однако если тенденция продолжится, то нагрузка на транспортные пересадочные узлы радикально увеличится, считает Ковалев из PwC
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