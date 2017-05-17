В Греции проходит забастовка против политики экономии
Днем раньше бастовать против «затягивания поясов» начали журналисты и моряки
Греция осталась без новостей и без паромного сообщения: c 16 мая журналисты проводят 24-часовую, а моряки — 48-часовую забастовки в знак протеста против новых мер экономии
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Общенациональная забастовка началась в среду, 17 мая. Не обошлось без стычек с властями: группа анархистов в масках напала на подразделение полиции во время митинга на площади Синтагма в центре Афин
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Полицейские ответили слезоточивым газом
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Во всеобщей акции протеста принимают участие как госслужащие, так и работники частного сектора. Забастовка связана с голосованием 18 мая в парламенте по законопроекту, предусматривающему сокращение с 2019 г. пенсий и зарплат, повышение налогов, реформу энергетики
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В Афинах на демонстрации вышли более 10 000 человек, сообщает «РИА Новости»
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С 16 мая приостановлено движение паромов на всей территории Греции. Проблемы есть и у авиапассажиров, прибывающих в международный афинский аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса. Пригородные поезда, метро и автобусы не обслуживают аэропорт в течение 17 мая
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