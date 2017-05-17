Мировая экономика

В Греции проходит забастовка против политики экономии

Днем раньше бастовать против «затягивания поясов» начали журналисты и моряки
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