10 крупнейших свалок Подмосковья

Портал Правительства Московской области

Крупнейший в Подмосковье полигон «Тимохово» расположен в Ногинском районе возле одноименной деревни. Он введен в эксплуатацию в 1977 г. Проектная вместимость – 42,5 млн т, полигон может принять еще до 17,8 млн т мусора, то есть полигон способен принимать до 1,1 млн т отходов в год. Закрытие запланировано на 1932 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Полигон Тимохово» (здесь и далее данные Министерства экологии и природопользования Московской области)

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