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10 крупнейших свалок Подмосковья

Полигоны рассчитаны на 82 млн т отходов, но более половины их мощности уже загружена
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