10 городов мира, где туристы тратят больше всего денег

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Расходы иностранных туристов в разных странах растут на уровне или даже выше темпов роста ВВП, говорится в исследовании Mastercard. Компания изучила 132 города мира с точки зрения их привлекательности для путешествий и затрат туристов. Больше всего денег в 2016 г. туристы потратили в Дубае – $28,5 млрд (за год траты увеличились на 10%). Стабильно много в Дубае тратят русские, утверждают в Департаменте туризма и коммерческого маркетинга региона. По числу туристов Россия входит в десятку стран-лидеров, а по тратам - в тройку

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