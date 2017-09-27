10 городов мира, где туристы тратят больше всего денег
Эксперты Mastercard назвали города, лучше всего зарабатывающие на путешественниках
Расходы иностранных туристов в разных странах растут на уровне или даже выше темпов роста ВВП, говорится в исследовании Mastercard. Компания изучила 132 города мира с точки зрения их привлекательности для путешествий и затрат туристов. Больше всего денег в 2016 г. туристы потратили в Дубае – $28,5 млрд (за год траты увеличились на 10%). Стабильно много в Дубае тратят русские, утверждают в Департаменте туризма и коммерческого маркетинга региона. По числу туристов Россия входит в десятку стран-лидеров, а по тратам - в тройку
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Эти города могут стать двигателями экономического роста в своих странах, подчеркивают аналитики. На втором месте Нью-Йорк, здесь туристы оставили $17 млрд (+1,5% к предыдущему году)
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Замыкает тройку городов-лидеров по максимальным расходам туристов столица Великобритании. Туристы, прибывшие в Лондон, больше всего тратят на шоппинг. Лондон считается дорогим городом для путешественников – в мае Deutsche Bank составил индекс стоимости романтических, но недорогих встреч в 47 городах мира. Провести день вдвоем в Лондоне будет стоить $127,9
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В Сингапуре в 2016 г. туристы потратили $15,7 млрд, подсчитали эксперты Mastercard (0,3%). Например, за ночь в частном жилье в Сингапуре каждый путешественник оставляет в среднем $96. А на транспорте желающие осмотреть город экономят – на эту строку расходов приходится лишь 4,6% затрат туристов
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В Бангкоке расходы туристов, пользовавшихся Mastercard, за год выросли на 10,9% до $14 млрд
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В столице Франции путешественники потратили $12 млрд. Проживание – самая большая статья расходов в Париже (44,8%). Например, Париж – крупнейший рынок в мире для Airbnb. Высокая конкуренция среди арендодателей, которая должна сдерживать цены, компенсируется тем, что компания берет с них налоги по требованию мэрии для передачи в бюджет
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В Токио расходы иностранных туристов составили $11,3 млрд (+3,7%). Это один из самых быстрорастущих городов по тратам путешественников в мире. Так, в рейтинге самого дорогого города для свидания Токио занял третье место
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Путешественники потратили в Тайбэе в 2016 г. $9,9 млрд (рост составил 7%)
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В столице Южной Кореи туристы потратили $9,4 млрд (+1,8%). Большая часть средств в Сеуле уходит на питание (47%), уточняют аналитики
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В Барселоне туристы потратили $8,9 млрд за год (+7%)
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