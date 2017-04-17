Китайская экономика выросла в I квартале лучше прогнозов

В I квартале 2017 г. ВВП Китая вырос на 6,9% в годовом измерении, сообщило Национальное бюро статистики. Это сообщает «Интерфакс». Рост экономики оказался выше официальных прогнозов, статистическое ведомство связывает это с увеличением потребительского спроса, инвестиций и промпроизводства. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали роста ВВП КНР на 6,8%.

Инвестиции в основной капитал подскочили за этот квартал на 9,2%, розничные продажи – более чем на 10%. Объем промпроизводства вырос на 6,8% к январю – марту прошлого года при прогнозах аналитиков о росте на 6,3%, сообщает «Прайм». Только в марте промпроизводство выросло на 7,6%.

Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян ранее прогнозировал замедление темпов роста экономики в 2017 г. примерно до 6,5% против 6,7% в прошлом году.

В последние годы темп роста китайской экономики плавно замедляется, напоминает «Интерфакс». Руководство страны считает это «новой нормальностью» при постепенном переходе к модели роста, менее зависящей от денежных вливаний со стороны государства. При этом в Китае по-прежнему наблюдаются рекордно высокие темпы кредитования экономики, спекулятивный бум на рынке жилья, избыток мощностей в ряде отраслей; но также растет внутреннее потребление, что снижает зависимость страны от экспорта. Так, продажи нового жилья выросли за I квартал на 18%.