Кремлевские юристы раскритиковали градостроительные инициативы Минстроя – «Коммерсантъ»

Президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под руководством советника президента Вениамина Яковлева подготовил одно из своих самых резких заключений последних лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Объектом его критики стали законопроекты Минстроя, уточняющие нормы о самовольных постройках в Гражданском (ГК) и Градостроительном кодексах, которые разработаны по поручению президента Владимира Путина. Сегодня эти поправки, как ожидается, будут рассматриваться на заседании Совета по кодификации.

«Создаются предпосылки для формально законного, но по сути грубого и безосновательного нарушения субъективных гражданских прав участников гражданского оборота», – говорится в проекте отзыва совета. Президентские юристы считают, что инициативы Минстроя приведут к «снижению правовой определенности гражданского оборота и ухудшению инвестиционного климата», поскольку создают предпосылки для расширения полномочий органов местного самоуправления по внесудебному сносу самовольных построек.

Минстрой предложил разработать новый порядок выявления и сноса самостроя. Чиновники, желая «пресечь наиболее распространенные нарушения», предлагают отменить действующие нормы Гражданского кодекса, которые позволяют узаконить самовольные постройки. Минстрой предлагает наделить муниципалитеты правом или сносить эти постройки самостоятельно, или перестроить по решению суда. В случае если собственник откажется от сноса или перестройки объекта, муниципалитет сможет прекратить право его собственности, пользования или аренды на участок, изъять его землю и продать на торгах.

Выявлять самострой и взаимодействовать с муниципалитетами должны Росреестр и Ростехнадзор. Исключение чиновники Минстроя готовы сделать для объектов ИЖС, параметры которых не противоречат местным нормам и права на которые зарегистрированы до 2018 г. Они могут быть не выше трех этажей (или 20 м) и не должны состоять из квартир или секций.

В президентском совете считают, что поправки «прямо указывают на возможность сноса в административном порядке самовольной постройки, право на которую зарегистрировано в реестре прав на недвижимость». Также муниципалитеты уже могут инициировать снос как в судебном, так и во внесудебном порядке, что уже привело к масштабному сносу торговых павильонов в Москве в прошлом году.