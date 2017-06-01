Орешкин назвал «непростой задачей» темпы роста экономики выше 3% с 2020 года

Разрабатываемые правительством России меры по стимулированию экономического роста предполагают выход на рост ВВП свыше 3% с 2020 г., но демографическая ситуация в стране делает эту задачу «непростой», заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на макроэкономической сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Надо понимать, что наша экономика имеет подушевой ВВП выше, чем в среднем в мире, демография у нас хуже, чем в среднем в мире. Поэтому показывать темпы выше среднемировых - это на самом деле интересная и непростая задача», - сказал министр.

«Уже 1,5% роста достигли (в апреле по оценке Минэкономразвития годовой рост ВВП составил 1,4%). А если смотреть на другие показатели - потребление электроэнергии, грузооборот, там картина выглядит так же, как в 2010 г., когда экономика росла под 4%», - отметил Орешкин.

Председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявила, что низкая инфляция и активные структурные реформы позволят ускорить рост экономики России до 3-4%.