Путин: зарплаты бюджетников, не попавших в майские указы, будут проиндексированы

Зарплаты бюджетников, не попавших в майские указы, будут проиндексированы с 1 января 2018 г., заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«В другой категории бюджетной сферы, которой в майских указах не оказалось, там сложнее. Им не индексировали, несмотря на то, что цены подросли, инфляция была значительная, в позапрошлом году она 12,9% была. А индексации не было. Это, конечно, несправедливо, я согласен. Я с правительством на этот счет говорил. У них есть поручение - с 1 января 2018 г. их доходы будут проиндексированы», - сказал Путин.

В ходе прямой линии ведущая зачитала вопрос, в котором говорилось о крайне низких зарплатах ряда категорий бюджетников. В частности, упоминалась зарплата почтальона, которая составляет 3600 руб. «Ну, насчет 3600 [руб.] надо проверить, откуда берутся такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень зарплат, МРОТ есть, а он выше, чем 3600 [руб.]», - сказал Путин.