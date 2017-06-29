Мировой долг увеличился до рекордных $217 трлн

Размер общемирового долга достиг в I квартале 2017 г. рекордных $217 трлн, увеличившись на $600 млрд за год.

Согласно обзору мирового долгового рынка, подготовленному Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF), которое приводит РБК, новый рекорд эквивалентен 327% глобального ВВП.

Долг включается все — долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств.

Как отмечают аналитики, долги распределены неравномерно: в одних странах или отраслях они уменьшаются, а где-то - увеличиваются. При этом рост долгов на фоне ухудшения их качества может привести к увеличению объема потенциальных обязательств государств, сказано в докладе.

Наибольший прирост долгов за прошедшие четыре квартала зафиксировали в Китае и США. В обеих странах совокупная задолженность увеличились на $2 трлн. В Китае она достигла отметки в $32,7 трлн, а в США – $63 трлн.

В России из четырех компонентов увеличилась только доля государственных займов: в конце марта 2016 г. она составляла 15,9% ВВП, а спустя год достигла отметки в 16,3%.