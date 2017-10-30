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Россия через посредников обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга на $3 млрд

Россия обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга Киева по евробондам на $3 млрд через посредников, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак. «С Украиной напрямую общения нет. Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты», – цитирует его «Интерфакс».

Россия купила еврооблигации Украины в декабре 2013 г. на средства фонда национального благосостояния (ФНБ), та должна была погасить их в декабре 2015 г., но в итоге признала, что не заплатит. Договориться о реструктуризации долга стороны не смогли. Весной 2017 г. Высокий суд Лондона согласился с наличием у Украины обязательств по еврооблигациям.

Недавно министр финансов России Антон Силуанов заявил о готовности к переговорам с Киевом о долге в $3 млрд и что вопрос обсуждается с Германией, которая обычно была посредником на таких переговорах. «Основное условие – это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг, это $3 млрд, и наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов», – говорил российский министр. По его словам, у России есть все основания рассчитывать на погашение Украиной долга по евробондам.