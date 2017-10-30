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Счет текущих операций России остался положительным благодаря нефти

Вопреки прогнозам Минэкономразвития сальдо действующего счета платежного баланса России осталось положительным благодаря более высоким ценам на энергоносители и другим сырьевым позициям российского экспорта. Об этом говорится в докладе ведомства.

Рост ВВП России за январь-сентябрь текущего года составил 1,8%. При этом в III квартале показатель увеличился на 2,2%. Также министерство пересмотрело оценку роста ВВП в августе с 2,3% до 2,7%. В сентябре показатель вырос на 2,4%.

«Важный вклад в рост в сентябре внесло сельское хозяйство благодаря рекордным показателям сбора зерновых», - говорят в министерстве.

Кроме того, набирает обороты рост химического комплекса, позитивные тенденции наблюдаются в пищевых производствах и деревообработке.