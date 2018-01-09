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Топилин рассказал о возможном пересмотре правил расчета прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума в перспективе может начать высчитываться исходя из медианного среднедушевого дохода, а не из стоимости потребительской корзины, рассказал в интервью «Российской газете» министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«В большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума: он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода, – сказал Топилин. – Цифры берут разные – от 40 до 60% медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны».

По его данным, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43% от медианного среднедушевого дохода.

Топилин не исключил, что правительство обсудит возможность перехода на этот порядок расчета прожиточного минимума. «Многое зависит от того, насколько точно и полно мы сможем замерять денежные доходы населения», – уточнил он.

По данным Росстата, с начала 2017 г. по конец ноября реальные доходы населения упали на 1,4%. В то же время среднемесячная начисленная зарплата (до вычета НДФЛ) россиян за 11 месяцев увеличилась на 7,1% до 38 720 руб. Размер медианных доходов и зарплат Росстат не публиковал.

Минтруд также предлагает изменить потребительскую корзину, которая сейчас берется за основу для расчета прожиточного минимума, и пересмотреть ее качественный состав. «В действующей корзине перебор хлебных продуктов и картофеля, – указал Топилин. – И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному – главная задача новой потребительской корзины». Возможен также пересмотр долей продуктов питания (сейчас занимают 50%), непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%) в потребительской корзине.

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. С 1 января МРОТ составляет 9489 руб. в месяц, или 85% от прожиточного минимума, их величины сравняются с 2019 г.