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Президент ВТБ предупредил об угрозе военного конфликта в Европе

Президент ВТБ Андрей Костин предупредил об угрозе военного конфликта в Европе из-за «новой гонки вооружений». «НАТО просит больше оружия и распространяет его в Европе, и Россия будет отвечать точно тем же», – заявил он на форуме в Давосе газете Financial Times. Это создает угрозу столкновения между силами России и НАТО и выгодно только генералам и производителям вооружений, считает Костин.

Он также полагает, что отношения между Россией и США сейчас хуже, чем во время холодной войны. На следующей неделе министерство финансов США должно представить конгрессу доклад о близких к президенту Владимиру Путину бизнесменах и госкомпаниях, который может послужить основой для введения новых санкций против России. По словам Костина, он не обеспокоен возможным введением персональных санкций, которые запретят ему приезжать в США или иметь там банковский счет. Но любые экономические санкции против российских организаций «будут все равно что объявлением войны». «Я не вижу ни одной причины, почему после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне или американский посол купаться в проруби в Москве», – сказал Костин.