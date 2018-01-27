Министр энергетики США может посетить завод «Ямал СПГ»

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Заключившим однополый брак россиянам грозит штраф

В отношении двух россиян, которые зарегистрировали однополый брак в Дании и смогли подтвердить его в России, возбуждены дела об административных нарушениях, говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Как уточнили в МВД, дела возбуждены по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности». В ведомстве уточнили «Интерфаксу», что эта статья предусматривает штраф от 100 до 300 руб.

В рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам и дальнейшему обмену в установленном порядке.

Ранее Евгений Войцеховский и Павел Стоцко рассказали «Дождю», что в начале января зарегистрировали брак в Копенгагене, а документы о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными переводами подали в многофункциональный центр госуслуг в Москве. В МФЦ, по словам мужчин, им поставили штампы в паспортах на страницах семейного положения, подтвердив, что они зарегистрировали брак.

Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Интерфаксу», что паспорта двух россиян признаны недействительными, а по факту проставления штампа о регистрации брака в России проводится служебная проверка, «по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел».

Стоцко и Войцеховский в субботу рассказали «Интерфаксу», что собираются оспорить решение российских властей: «Наши адвокаты будут добиваться отмены решения, бороться за признание наших паспортов действительными, а также за то, чтобы ни один из сотрудников МВД, которые были причастны к проставлению нам штампов в паспорта, не были уволены с нарушением трудового кодекса за свои законные действия». Стоцко также сообщил о поступающих угрозах.