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Fitch повысило долгосрочные рейтинги Белоруссии

Интерфакс
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной и национальной валютах до B с B-, говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингам «стабильный».

Краткосрочные риски внешнего финансирования Белоруссии уменьшились ввиду предварительного резервирования финансов в 2017 г. под платежи 2018 г., а также из-за увеличения золотовалютных резервов до $7,3 млрд, поясняет Fitch.

Присвоенные рейтинги Fitch также отражают следующие ключевые факторы: благоприятный внешний фон с точки зрения экспортного спроса, ослабления финансовых ограничений и улучшения макроэкономической стабильности, говорится в сообщении агентства.

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МОК зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде

Ведомости
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Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее ОКР опубликовал список из 169 российских спортсменов, которые вошли в состав команды «Олимпийские спортсмены из России» для участия в зимних Олимпийских играх 2018 г. Вместе с ними на соревнования отправятся специалисты, тренеры и члены делегации, всего 340 человек.

В пятницу МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов и членов делегации, согласно которым олимпийские спортсмены из России подпишут документ, содержащий требования не использовать символику России на форме и в соцсетях на период проведения Олимпиады. Им разрешено выступать под олимпийским флагом и гимном и под общим названием Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет России).

Спортсменам разрешается участвовать в альтернативных церемониях награждения только в нейтральном статусе. Спортсмены и члены делегации смогут демонстрировать российский флаг только в спальнях и закрытых помещениях в олимпийской деревне после получения разрешения МОК. Любая публичная демонстрация российских флага, гимна, эмблем или символов запрещена. В документе нет запрета на использование российского флага болельщиками.

Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады

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Сооснователь Apple рассказал о продаже всех своих биткойнов

Ведомости
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Сооснователь Apple Стив Возняк продал все биткойны, так как устал от ажиотажа вокруг их цены, пишет Business Insider. Об этом Возняк заявил на бизнес-форуме в Стокгольме.

Он рассказал, что прошлым летом вложился в криптовалюту, когда ее цена составляла $700 за биткойн: «Я хотел поэкспериментировать с ней». Однако, когда на рынке начался ажиотаж и цена биткойна достигла $20 000, он решил продать криптовалюту.

«Когда она (цена биткойна) взлетела, я решил, что не хочу быть одним из тех людей, которые следят и следят за этим и беспокоятся о цифре. Я не хочу таких забот в своей жизни», – рассказал он.

Котировки биткойна – главной криптовалюты – еще в декабре на пике достигали почти $20 000. В середине января рынок криптовалют обвалился, цена биткойна неоднократно уходила ниже $10 000. Обвал могли спровоцировать новости об ужесточении оборота криптовалют в некоторых азиатских странах. В Южной Корее регуляторы заявили недавно, что могут закрыть криптобиржи. В США Комиссия по ценным бумагам и биржам запросила заявления минимум у 15 фондов, занимающихся обменом биткойна, сообщал Bloomberg.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

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Политика
Новости

Заключившим однополый брак россиянам грозит штраф

Ведомости
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В отношении двух россиян, которые зарегистрировали однополый брак в Дании и смогли подтвердить его в России, возбуждены дела об административных нарушениях, говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Как уточнили в МВД, дела возбуждены по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности». В ведомстве уточнили «Интерфаксу», что эта статья предусматривает штраф от 100 до 300 руб.

В рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам и дальнейшему обмену в установленном порядке.

Ранее Евгений Войцеховский и Павел Стоцко рассказали «Дождю», что в начале января зарегистрировали брак в Копенгагене, а документы о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными переводами подали в многофункциональный центр госуслуг в Москве. В МФЦ, по словам мужчин, им поставили штампы в паспортах на страницах семейного положения, подтвердив, что они зарегистрировали брак.

Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Интерфаксу», что паспорта двух россиян признаны недействительными, а по факту проставления штампа о регистрации брака в России проводится служебная проверка, «по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел».

Стоцко и Войцеховский в субботу рассказали «Интерфаксу», что собираются оспорить решение российских властей: «Наши адвокаты будут добиваться отмены решения, бороться за признание наших паспортов действительными, а также за то, чтобы ни один из сотрудников МВД, которые были причастны к проставлению нам штампов в паспорта, не были уволены с нарушением трудового кодекса за свои законные действия». Стоцко также сообщил о поступающих угрозах.

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Политика
Новости

Милош Земан лидирует во втором туре президентских выборов в Чехии

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Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует во втором туре выборов главы государства, сообщает Reuters. Помимо Земана во втором туре президентских выборов участвует экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош.

По итогам обработки 51,06% бюллетеней Земан набирает 54,92% голосов, а Драгош – 45,07%.

В первом туре за Земана проголосовали почти 1,87 млн человек, Драгошу отдали голоса около 1,25 млн человек, остальные семь кандидатов получили от 0,5% до 10% голосов. Явка составила 61,6%.

В преддверии выборов чешские политики были обеспокоены, что Москва с помощью фейковых новостей попробует повлиять на президентские выборы в стране. Милош Земан – один из главных сторонников России в Евросоюзе.

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Политика
Новости

Новак назвал санкции США «дополнительной возможностью развития» России

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Расширенные санкции США создадут дополнительные возможности развития российского топливно-энергетического комплекса, сообщил министр энергетики России Александр Новак. По его мнению, российские компании продолжают работать, в 2017 г. достигнут очень хороший показатель «и санкции лишь создают нам дополнительные возможности для развития отечественной промышленности», приводит его слова «Интерфакс».

Он отметил, что санкции вызывают сожаление, так как такие методы и действия - «это рудимент». По его мнению, «санкции не достигают тех целей, с которыми вводятся, а, скорее, это политический шаг».

Новак добавил, что компаниям предстоит оценить влияние санкций, «но работают они в этих условиях с 2014 г., и мы видим, что санкции не влияют на деятельность наших компаний, а только создают дополнительные проблемы для развития взаимоотношений между нашими двумя странами и компаниями».

Власти США в пятницу вечером расширили список лиц и организаций из России, на которых распространяются санкции, теперь в нем 21 физическое лицо и около 20 организаций. В частности, под санкции попали «Силовые машины» Алексея Мордашова.

Решение подчеркивает намерение «минфина США поддерживать санкционное давление на Россию», пояснил минфин США. Ведомство выступает против «оккупации Крыма Россией и твердо отказывается признать ее попытку аннексии полуострова».

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Экономика
Новости

Министр энергетики США может посетить завод «Ямал СПГ»

Ведомости
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Министры энергетики России и США на форуме в Давосе обсуждали возможность визита американского министра Рика Перри на завод «Ямал СПГ», рассказал руководитель российского Минэнерго Александр Новак.

Новак уточнил, что решение будет зависеть от Перри. По словам российского министра, он пообщался со своим американским коллегой, и тот «не говорил ни о каких санкциях, он говорил о конкуренции, развитии сотрудничества в энергетике», передает ТАСС.

«Ямал СПГ» стал первым заводом «Новатэка» по сжижению газа. Проект предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая. Почти 96% производства уже законтрактовано – основными потребителями станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Акционеры проекта – «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Silk Road Fund (9,9%).

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Политика
Новости

Более 40 человек погибли и 140 ранены при взрыве в Кабуле

Ведомости
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По меньшей мере 40 человек погибли и более 140 получили ранения при взрыве в столице Афганистана Кабуле, сообщает Reuters. BBC сообщает о 63 погибших и 151 раненом.

Нападавшие нагрузили машину скорой помощи взрывчаткой и таким образом проехали через контрольно-пропускной пункт на улицу в дипломатическом квартале, открытую только для госслужащих. Взрыв произошел недалеко от старого здания министерства внутренних дел, представительства Европейского союза и Высшего совета мира Афганистана.

Власти Афганистана полагают, что число погибших будет расти, так как в больницы продолжают поступать раненые.

Запрещенная в России группировка «Талибан» взяла на себя ответственность за взрыв. Неделю назад боевики «Талибана» заявляли о нападении на гостиницу Intercontinental в Кабуле, где было убито более 20 человек.

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Политика
Новости

Reuters сообщило об освобождении саудовского принца-миллиардера

Ведомости
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Один из богатейших людей на Ближнем Востоке, принц Аль-Валид бин Талал, которого называют саудовским Уорреном Баффеттом, освобожден из-под ареста, сообщили Reuters собеседники в семье принца. «Он вернулся домой», – сообщили собеседники агентства.

Власти Саудовской Аравии не предоставили агентству комментариев.

4-5 ноября 2016 г. власти Саудовской Аравии под руководством наследного принца Мухаммада ибн Салмана начали антикоррупционную кампанию, задержав многих представителей местной элиты. Среди них оказался и Аль-Валид бин Талал. Задержанных привезли в Ritz-Carlton и запретили покидать его.

Незадолго до освобождения Аль-Валид бин Талал дал Reuters эксклюзивное интервью в отеле Ritz-Carlton. В первом после задержания интервью саудовский принц заявил, что против него нет никаких обвинений, «только обсуждения в общих чертах». Он назвал ложью сообщения СМИ о том, что его перевезли в тюрьму и пытали. Он не стал раскрывать, будет ли финансовое урегулирование с правительством после его освобождения, но добавил, что не ждет, что какие-то активы придется передать государству.

Источники Financial Times ранее сообщали, что саудовские власти предлагают обвиняемым в коррупции принцам и бизнесменам заплатить за свою свободу. В некоторых случаях Эр-Рияд хочет получить до 70% состояния подозреваемых. Так правительство надеется пополнить государственную казну на сотни миллиардов долларов.

Самая дорогая тюрьма мира вновь открывает двери для постояльцев

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Политика
Новости

Великобритания построит радар для защиты от «российской агрессии»

Ведомости
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Командующий военно-воздушных сил Великобритании Стивен Хиллиер считает, что радиолокатор, строящийся в Сакса-Ворде на Шетландских островах, защитит Великобританию и НАТО от России, говорится на сайте британского минобороны.

Новый радар стоимостью 10 млн фунтов стерлингов позволит британским ВВС и НАТО лучше отслеживать воздушное пространство к северу от Великобритании и над Норвежским морем, «усовершенствовав суверенный потенциал Великобритании в период обострения российской военной активности», говорится в сообщении минобороны.

«Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии», – отметил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

По словам Хиллиера, радар позволит полностью «защитить как воздушное пространство Великобритании, так и воздушное пространство наших союзников по НАТО в условиях растущего давления со стороны России».

На прошлой неделе руководитель британского генштаба генерал Ник Картер назвал Россию главной угрозой для Великобритании со времен холодной войны и предупредил, что враждебные действия могут начаться намного раньше, чем ожидает Лондон. В частности, Картер заявил, что конфликт с Россией может начаться совершенно непредсказуемо.

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Политика
Новости

Дворкович назвал безосновательными санкции США против России

Ведомости
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Вице-премьер России Аркадий Дворкович назвал расширение США антироссийских санкций безосновательным и бессмысленным. Об этом он сообщил в кулуарах Hackaton 2025 в Сколкове.

По его словам, санкции не ведут ни к какому положительному результату ни для США, ни для кого в мире и «наносят ущерб всем», передает ТАСС.

Власти США в пятницу вечером расширили список лиц и организаций из России, на которых распространяются санкции, теперь в нем 21 физическое лицо и около 20 организаций. В частности, под санкции попали «Силовые машины» Алексея Мордашова. Решение подчеркивает намерение «минфина США поддерживать санкционное давление на Россию», пояснил минфин США. Таким образом, ведомство выступает против «оккупации Крыма Россией и твердо отказывается признать ее попытку аннексии полуострова».

Выбор редактора
Политика
Новости

Twitter рассказал о 470 000 репостов сообщений Трампа «русскими ботами»

Ведомости
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«Русские боты» в Twitter поделились сообщениями Дональда Трампа почти полмиллиона раз в течение последних месяцев президентской кампании в США в 2016 г., передает Bloomberg со ссылкой на переданное Twitter заявление в конгресс.

Автоматизированные учетные записи ретвитили записи Трампа – @realDonaldTrump – почти 470 000 раз. Это более 4% ретвитов, полученных с 1 сентября по 15 ноября 2016 г. Аккаунт Хиллари Клинтон получил менее 50 000 ретвитов со стороны связанных с Россией автоматизированных учетных записей за тот же период времени, говорится в сообщении Twitter.

Twitter также обнаружил, что связанные с Россией боты в 48-73% случаев ретвитили сообщения аккаунта WikiLeaks за тот же период времени. Во время кампании WikiLeaks публиковал электронные письма с взломанных серверов демократической партии.

По данным Twitter, учетные записи, связанные с российским Агентством интернет-исследований, демонстрировали неавтоматизированный характер активности, например, пробовали связаться с журналистами и «видными людьми» через упоминания их аккаунтов. Компания подчеркивает, что некоторые из них действовали от имени новостных агентств и активистов в США.

Twitter давно критикуют за небрежное отношение к фейковым или агрессивным аккаунтам, сообщал Reuters. Критика исходит от пользователей, законодателей и аналитиков в сфере технологий. В отличие от Facebook Twitter разрешает заводить анонимные аккаунты и боты.

В настоящее время в США проводится расследование, цель которого - определить, имело ли место вмешательство России в выборы президента Штатов в 2016 г. Российская сторона несколько раз опровергала эти обвинения.

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