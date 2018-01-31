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Недельная инфляция в России замедлилась до нуля впервые с начала ноября

Динамика роста цен в России за минувшую неделю, с 23 по 29 января, снизилась до нуля, сообщает Росстат.

В последний раз недельная нулевая инфляция фиксировалась в начале ноября прошлого года, затем цены в среднем росли на 0,1% в неделю.

В годовом выражении потребительский рост цен замедлился до 2,2% с 2,3% неделей ранее. С начала января накопленная инфляция составила 0,3%.

За неделю сильнее всего выросли цены на мороженую рыбу, творог, пшено и соль - на 0,2-0,5%. Свинина, куры, куриные яйца, сахар и гречневая крупа подешевели на 0,3-0,7%. Плодоовощная продукция подорожала на 0,4%, в том числе картофель, капуста белокочанная, лук, морковь и яблоки – на 0,6-1,4%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 1,2 и 0,7% соответственно.

По итогам 2017 г. инфляция в России опустилась до рекордно низкой отметки в 2,5%. В 2018 г. Минэкономразвития и Центробанк ожидают роста цен на уровне 4%.