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«Коммерсантъ» узнал о планах включения утилизационного сбора в Налоговый кодекс

Шесть наиболее близких к налогам платежей, включая утилизационный и экологический сборы, могут быть включены в Налоговый кодекс (НК) уже в текущем году. В их числе также может оказаться курортный сбор, который пока взимается в нескольких регионах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Объем неналоговых платежей, по оценкам бизнеса, составляет 1% ВВП, или более 800 млрд руб. На включении части неналоговых платежей в Налоговый кодекс настаивает Минфин. Ситуацию там не комментируют. Собеседник издания видит в этом решении предсказуемость для бизнеса, поскольку до сих пор такие платежи могли повышаться решением правительства, о чем бизнес узнавал постфактум.

«Остальные платежи, например плата за проведение экспертизы в строительстве или для допуска лекарства в продажу, – это явно не налоги, поэтому включать их в НК было бы странно», – говорит он. Собеседник издания отмечает, что закрепление неналоговых платежей в федеральном законе потребует внесения в него поправок.

Ранее руководители трех бизнес-объединений – Сергей Катырин от Торгово-промышленной палаты, Александр Шохин от РСПП и Александр Калинин от «Опоры России» – обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с письмом, в котором просили ускорить внесение в Госдуму законопроекта о регулировании неналоговых платежей.