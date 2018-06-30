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Сотрудника кунгурского водоканала уволили после заявления о «налоге на дождь»

Сотрудника водоканала города Кунгур уволили после того, как он сообщил жителям о введении «налога на дождь» в Пермском крае. Об этом рассказал ТАСС советник заместителя председателя правительства региона Андрей Красников.

«Некомпетентный сотрудник водоканала зачем-то сообщил жителям, что это [начисления] не за канализацию, а за дождевую воду, естественно, возникла эта ситуация», – пояснил Красников. Он уточнил, что это был начальник отдела водоканала.

Ранее местная газета «Искра» сообщила, что коммунальщики в Кунгуре якобы начали взимать с жителей платежи за сточные воды, в том числе за дождевую воду, которая уходит в канализацию.

Заместитель мэра города Андрей Дремин опроверг информацию о введении такого налога. Он уточнил, что речь идет об общедомовых нуждах: плата взимается за водоотведение воды, которая подавалась в дом согласно счетчикам. Платежи были выставлены в соответствии с законом, подчеркнул Дремин.