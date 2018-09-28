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Россияне стали ждать инфляцию выше 10%

Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в сентябре снова выросли — они достигли 10,1% (+0,2 п. п.), пишет ЦБ в докладе о потребительских настроениях и инфляционных ожиданиях населения за сентябрь. Ожидаемая инфляция вернулась к уровням конца 2017 г. после минимума в 7,8%, достигнутого в апреле 2018 г.

Главным фактором роста ожидаемой инфляции остается майский всплеск цен на бензин, отмечает ЦБ, однако уже начинает сказываться и ослабление рубля в августе. «Предстоящее повышение НДС пока очень слабо влияет на ожидания населения. Более выраженная реакция инфляционных ожиданий на повышение НДС весьма вероятна в конце текущего года», — напоминает регулятор.

«Масштаб и продолжительность повышения инфляционных ожиданий пока сложно оценить. Ситуация, когда происходит не одно, а несколько событий, повышающих инфляцию, — значительное удорожание бензина в апреле-мае, ослабление рубля в августе-сентябре, а затем повышение НДС — может усилить реакцию инфляционных ожиданий и сделать ее более длительной, особенно пока инфляционные ожидания не закреплены на низком уровне», — констатирует ЦБ.

14 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых, решив также приостановить до 2019 г. покупку иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу. В заявлении о ключевой ставке регулятор предупредил об усилении инфляционных рисков. ЦБ прогнозирует инфляцию в 3,8–4,2% по итогам 2018 г. и ее ускорение до 5–5,5% к концу 2019 г. В 2020 г. инфляция должна вернуться к таргету в 4%, когда эффект от повышения НДС и нынешнего ослабления рубля будет исчерпан.