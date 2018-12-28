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Медведев утвердил стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2035 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 г. Документ, подписанный 22 декабря, сегодня был опубликован на сайте правительства.

К минерально-сырьевой базе относятся разведанные и оцененные запасы полезных ископаемых, а также локализованные и прогнозные ресурсы. Стратегия предполагает наращивание минерально-сырьевой базы за счет увеличения инвестпривлекательности геологоразведки, роста качества прогнозирования и поисков новых месторождений, а также повышения эффективности освоения известных, в том числе неразрабатываемых, месторождений за счет внедрения современных технологий.

Реализация документа предполагается в два этапа. На первом – до 2024 г. – «планируется увеличение государственного финансирования крупномасштабных региональных геологических исследований, создание единого фонда геологической информации о недрах», а также разработка необходимых программ и проектов, «обеспечивающих концентрацию финансовых средств, технологического и кадрового потенциала на достижение показателей развития минерально-сырьевой базы». На втором этапе – 2025–2035 гг. – работы по повышению инвестпривлекательности российских недр продолжатся. Их результатом должна стать «модель саморегулируемой системы достижения оптимального баланса прироста и погашения запасов полезных ископаемых».

Ранее Медведев заявлял, что для реализации стратегии правительство планирует использовать в том числе и экономическую модель стимулирования. «Особенно для освоения новых месторождений, где инфраструктура отсутствует, месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Речь, в частности, идёт о поддержке из федерального бюджета проведения геолого-разведочных работ ранних стадий. А также о создании особых налоговых режимов для привлечения частных инвестиций в проведение таких работ», — отмечал премьер.