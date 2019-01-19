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S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB-, то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте агентства. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне BBB со стабильным прогнозом. Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне «А-3/А-2».

В сообщении S&P, которое приводит «Интерфакс», отмечается, что суверенные рейтинги России могут быть понижены в случае значительного ужесточения санкций в отношении страны. Например, если иностранные правительства введут новые санкции против крупных российских государственных энергетических компаний, системно важных банков или вторичного рынка российского госдолга.

Также эксперты S&P могут снизить суверенные рейтинги, если увидят риски значительного ухудшения бюджетных показателей, рост государственных расходов, ухудшение ситуации в банковском секторе или среди госкомпаний.

Рейтинги могут быть повышены, если экономическое восстановление наберет силу, а темпы роста ВВП повысятся до сопоставимых по уровню развития стран. Также на решение о повышении рейтинга могут повлиять быстрое накопление финансовых буферов, смягчающих волатильность сырьевых доходов, и эффективные меры по устранению долгосрочного давления на бюджет, вызванного старением населения.

Аналитики агентства ожидают в 2019 г. увеличения реального ВВП России на 1,5%. Рост ВВП в расчете на душу населения в этом году, по оценке S&P, составит 1,6%. Профицит счета текущих операций в России в 2019 г. прогнозируется на уровне 3,5% ВВП. При этом индекс потребительских цен по итогам текущего года повысится на 4,8%.