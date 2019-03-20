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Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с августа

Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с 8 августа прошлого года после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую процентную ставку. По данным Московской биржи, в 21.18 мск доллар стоил 63,92 руб., подешевев на 0,73%.

ФРС по итогам заседания 19–20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. На предыдущем заседании в январе ФРС также решила не менять ставку. В 2018 г. регулятор повышал ставку четыре раза, последний раз в декабре, в 2017 г. – три раза.

ФРС также ухудшила прогноз роста экономики США в 2019 и 2020 гг., следует из материалов на сайте регулятора. Прогноз по росту ВВП США на текущий год понижен с 2,3 до 2,1%, на следующий год – с 2 до 1,9%.

Прогноз инфляции тоже понижен – с 1,9 до 1,8% в 2019 г. и с 2,1 до 2% в 2020 г. Прогноз безработицы на текущий год повышен с 3,5 до 3,7%, на следующий год – с 3,6 до 3,8%.