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ЦБ: цели по инфляции можно достичь без повышения ключевой ставки

ЦБ полагает, что сможет обеспечить возвращение годовой инфляции к цели вблизи 4% в первой половине 2020 г. без дополнительного повышения ключевой ставки. Есть основания полагать, что прошлогодних решений будет достаточно, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам опорного заседания совета директоров регулятора.

По некоторым параметрам ситуация складывается даже лучше ожиданий ЦБ в декабре, сообщила она: внешние финансовые и товарные рынки стабилизировались, перенос повышения НДС в цены умеренный, инфляционные ожидания начали снижаться. В связи с этим по итогам 2019 г. регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 4,7–5,2%, добавила Набиуллина.

Ранее 22 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. В 2018 г. регулятор повышал ее дважды.

Тональность релиза ЦБ о решении сохранить ставку пока сдержанная, несмотря на сигнал о возможности снижения ставки в 2019 г., сказала «Ведомостям» главный экономист «Нордеа-банка» Татьяна Евдокимова после решения ЦБ сохранить ставку. Для перехода к снижению ставок, по ее словам, вероятно, нужно увидеть более устойчивый тренд на снижение инфляционных ожиданий. Риторика может смягчиться к следующему опорному заседанию, не исключает экономист.