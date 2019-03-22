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ЦБ: производители жертвуют маржой для сохранения спроса после повышения НДС

Перенос НДС в цены может быть растянут во времени, производители пока жертвуют маржой, чтобы сохранить спрос на свою продукцию, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ не может с уверенностью сказать, каким будет окончательный масштаб влияния НДС на цены и инфляционные ожидания.

Производители жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя, отметила председатель ЦБ: «Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют участникам быстро перенести изменения НДС в цену, они делают это постепенно, когда представляется такая возможность». Она также отметила, что по мере перезаключения контрактов в продажу будут поступать товары, которые облагаются по новой ставке НДС. С учетом этого ЦБ не исключает, что перенос изменения налога в цены может быть растянут во времени. В то же время в базовом сценарии регулятор исходит из того, что перенос НДС в цены в основном завершен, отметила она.

Ставка НДС для большинства товаров была повышена с 18 до 20% с января 2019 г. По состоянию на 18 марта годовая инфляция ускорилась до 5,3% по сравнению 4,2% по итогам 2018 г. По расчетам Минфина, повышение ставки только в этом году принесет казне дополнительные 495 млрд руб.