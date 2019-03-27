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Правительство допускает передачу части рисков в рамках надзора бизнесу

Правительство рассматривает возможность передачи бизнесу и страховщикам управления частью рисков в рамках реформы контроля и надзора, рассказал «РИА Новости» замруководителя аппарата правительства Юрий Любимов.

«Мы считаем, что есть такие риски, которые либо вообще не надо контролировать, либо которые предприниматель может контролировать сам и закладывать несоблюдение этого риска в повышенную ответственность, в случае если происходит какое-то нарушение», – пояснил он.

Любимов отметил, что это потребует создания механизма ответственности тех, кто эти риски проверяет, потому что существует вероятность того, что система частной проверки рисков может превратиться «в продажу справок, сертификатов или других документов».

В январе премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пересмотреть систему надзорных требований к бизнесу, исключив избыточные и устаревшие нормы за счет механизма «регуляторной гильотины». Правительство планирует пересмотреть эти требования до 1 февраля 2020 г. По оценке первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, механизм «регуляторной гильотины» позволит сократить их число вдвое.