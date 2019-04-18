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В правительстве обсуждают введение нового экологического налога

Ведомости
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Платежи за сброс неочищенных стоков могут быть заменены налогом. Такую идею руководство Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) обсуждает с финансовым блоком правительства, заявил в интервью «Российской газете» руководитель ведомства Дмитрий Кириллов. Анонс интервью опубликован на сайте издания.

Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.

Руководитель Росводресурсов напомнил, что государство субсидирует предприятиям процентную ставку по кредитам, взятым на модернизацию очистных сооружений. Такие субсидии, по его словам, уже получили 40 организаций на сумму 5,3 млрд руб. Общая стоимость реализуемых проектов составила 146,2 млрд руб., уточнил Кириллов.

Ранее Минфин подготовил законопроект о включении в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей: экологического, утилизационного и курортного сборов, платы за негативное воздействие на окружающую среду, проезд большегрузов по автодорогам и обязательные отчисления операторов связи. По данным Федерального казначейства, в 2018 г. эти платежи пополнили бюджет на 316,6 млрд руб.

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Бизнес
Новости
Александра Чунова

Forbes опубликовал список 200 богатейших российских бизнесменов

Ведомости
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Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России. В этом году его возглавил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Журнал оценил его состояние в $24 млрд. В предыдущем рейтинге он занимал третье место – за год он увеличил состояние на $6 млрд.

Первое место в прошлогоднем рейтинге занимал основной владелец НЛМК Владимир Лисин. В этот раз он занял вторую строчку, а его состояние издание оценило в $21,3 млрд. Третье место – у президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Его состояние, по данным Forbes, увеличилось до $20,7 млрд. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов опустился со второго на четвертое место, несмотря на то, что его состояние за год выросло на $1,8 млрд до $20,5 млрд.

Состояние совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, уже год находящегося под арестом в связи с обвинениями в мошенничестве и организации преступного сообщества, сократилось в два раза – с $1,2 млрд до $550 млн. Он опустился с 81 на 185 место в рейтинге. Состояние бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб., осталось прежним – $600 млн, но в рейтинге он опустился на две позиции, оказавшись на 164 месте.

Среди миллиардеров две женщины: экс-владелица девелоперской группы «Интеко» и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и основатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Батурина заняла 81 место в рейтинге, ее состояние за год не изменилось – $1,2 млрд. Состояние Бакальчук выросло с $600 млн до $1 млрд, она оказалась на 94 месте.

Впервые в рейтинг попал основатель финтех-компании Revolut Николай Сторонский. Он занял 199 место в рейтинге с состоянием в $500 млн. Еще один новичок в рейтинге – Филипп Генс (сын основателя группы компаний «Ланит» Георгия Генса). Его состояние составило $750 млн, что позволило ему занять 139 место.

В рейтинг вошли 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров, отмечает Forbes. В прошлом году в нем было 106 миллиардеров. Суммарное состояние 200 богатейших россиян выросло до $496 млрд.

Самые богатые российские бизнесмены. Рейтинг Forbes за 2019 год

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Политика
Новости

СМИ узнали о планах министра энергетики США уйти в отставку

Ведомости
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Министр энергетики США Рик Перри планирует покинуть Белый дом, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомых с его планами собеседников. Информацию подтверждает источник Reuters. Оба агентства отмечают, что уход Перри не является неизбежным: чиновник всерьез обдумывал свою отставку в течение нескольких недель, но окончательное решение не принято.

Представитель минэнерго опроверг информацию о предстоящей отставке Перри. «Неправда, что секретарь Перри покинет администрацию в ближайшее время. Он счастлив, что служит президенту [США Дональду] Трампу и возглавляет министерство энергетики», – заявил агентствам пресс-секретарь ведомства Шейлин Хайнс.

Экс-губернатор нефтяного штата Техас, считавшийся лоббистом компании Chevron, Перри участвовал в президентской гонке 2016 г., но снял свою кандидатуру из-за низкого рейтинга. Позже он присоединился к команде Трампа. На посту министра Перри сыграл важную роль в увеличении производства нефти и СПГ, отмечает Reuters. Также он выступал против российского проекта «Северный поток – 2» и не исключал введения санкций США в отношении его участников.

Выбор редактора
Политика
Новости

Штаб Зеленского отрицает сотрудничество с американскими лоббистами

Ведомости
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Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не заключала ни одного соглашения с американской лоббистской компанией или агентством для организации его визита в США. Об этом сообщается на странице команды кандидата в Facebook.

Опровержение появилось после того, как «Интерфакс» обратил внимание на контракт Зеленского с группой американских лоббистов из Signal Group Consulting на $60 000, опубликованный на сайте минюста США в разделе раскрытия информации в рамках регистрации иностранных агентов – Foreign Agents Registration Act (FARA). «У нас нет контракта с компанией Signal Group», – подчеркивается в заявлении команды Зеленского.

Как следует из документа, опубликованного на сайте минюста США, соглашение было заключено 12 апреля и действительно до 31 мая 2020 г. Со стороны Зеленского, представленного как лидер партии «Слуга нарда» и кандидат в президенты Украины, документ подписан его представителем – Маркусом Коэном. Со стороны Signal Group Consulting – исполнительным вице-президентом Марком Даффи. В опубликованном соглашении говорится, что его главной целью является «улучшение образа» Зеленского. При этом Signal Group берет на себя такие обязательства, как организация его встреч с представителями госструктур, представление самого Зеленского и его команды американским СМИ, с организацией интервью, а также общественности.

По информации источников «Интерфакса», на этой неделе в США находится команда представителей Зеленского, в числе которых – руководитель его избирательного штаба Иван Баканов и бывший первый вице-премьер и экс-глава «Нафтогаза Украины» Олег Дубина, который ранее возглавлял меткомбинат Криворожсталь. Представители Зеленского отрицают связь с Дубиной, который «никогда не был и не является» членом его команды.

Бизнес
Новости

«Фанагория» запускает производство безалкогольных напитков

Ведомости
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Краснодарская агропромышленная фирма «Фанагория» начинает выпуск натуральных виноградных соков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из ее отчетности. По словам представителя компании Владимира Пукиша, первая партия напитка под брендом «Fanagoria Шардоне» в 10 000 бутылок поступит в продажу в ближайшие две недели.

Сначала напиток будет продаваться в собственной рознице «Фанагории», представленной более 90 магазинов – в Краснодарском крае, Ростовской области и в Московском регионе. От спроса на первую партию будут зависеть дальнейшие перспективы продукта. По словам гендиректора и совладельца «Фанагории» Петра Романишина, потенциально фирма может выпускать до 1 млн бутылок сока в год. Для сравнения, в 2018 г. она произвела 30,4 млн бутылок вина.

«Фанагория» выпускала соки еще во времена СССР. Фирма была поставщиком московской Олимпиады 1980 г. и Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 г. По словам Пукиша, производство было свернуто после появления на рынке недорогих соков в упаковке TetraPak. Новый продукт будет позиционироваться как альтернатива алкогольной линейке «Фанагории». Его примерная цена составит 120 руб. за бутылку объемом 0,375 л. Соки прямого отжима британской Innocent в «Азбуке вкуса» продаются по 169 руб. за 0,33 л.

Безалкогольные напитки от «Фанагории» могут пользоваться спросом у покупателей с доходом выше среднего, считает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. Он обращает внимание на то, что речь идет о нишевом продукте. Наиболее удобным каналом его продаж мог бы стать сегмент HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг), в котором фирма уже присутствует. Руководитель ЦИФРРА Вадим Дробиз поддерживает идею «Фанагории», отмечая падение спроса в России на тихие и игристые вина. Так, за 2018 г. он сократился на 4,2%.

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Политика
Новости

КНДР сообщила об испытании нового оружия

Ведомости
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытанием нового тактического управляемого оружия, сообщает Yonhap со ссылкой на KCNA – официальное агентство КНДР. Financial Times, ссылающаяся на то же сообщение, уточняет, что, по заявлению Пхеньяна, новое оружие предназначено для того, чтобы нести «мощную боеголовку». Само испытание произошло накануне, о каком именно оружии идет речь – не уточняется. Приводится лишь реакция Ким Чен Ына, назвавшего испытания «событием очень весомого значения».

Ким Чен Ын, «наблюдая за мощью тактического управляемого оружия нового типа», отметил роль ученых и работников в области национальной обороны, которые проделали «еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны», говорится в сообщении KCNA. Также лидер КНДР поставил «поэтапные и стратегические цели» по поддержанию производства боеприпасов в своей стране и выведению науки и техники национальной обороны на «передовой уровень».

Белый дом и Пентагон заявили, что знают о сообщении КНДР, но от более подробных комментариев отказались. У США нет информации о том, какое именно оружие испытывал Пхеньян. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что это почти наверняка была не ракета средней или большой дальности. Их запуск Вашингтон легко мог бы обнаружить, но ничего подобного зафиксировано не было, говорит бывший эксперт ЦРУ по Северной Корее из Фонда наследия Брюс Клингнер. Он предположил, что речь идеи о системе ближнего радиуса действия, возможно, артиллерийской системе, такой как «пусковая установка с несколькими ракетами или противотанковая управляемая ракета».

Год назад КНДР добровольно взяла на себя обязательства о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет. Это произошло на фоне подготовки к первой встрече Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре 12 июня 2018 г. По итогам первого саммита была подписана общая декларация, в которой отмечалось стремление КНДР к денуклеаризации и гарантии безопасности со стороны США. От создания совместной с США рабочей группы по выработке путей денуклеаризации, то есть конкретизации своих обязательств, Пхеньян отказался. Вторая встреча Ким Чен Ына и Трампа в феврале этого года завершилась досрочно, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции. Вашингтон и Пхеньян назвали разные причины срыва саммита. Трамп говорил, что Ким Чен Ын поднял вопрос полной отмены санкций против КНДР, на что США не могли согласиться. Пхеньян заявлял, что сделал Вашингтону реалистичное предложение о денуклеаризации и попросил взамен лишь частичную отмену санкций. Однако США потребовали включить в итоговое соглашение «еще одну» меру, на которую КНДР не согласилась. The Times со ссылкой на источники сообщала, что главной причиной разногласий стало требование США о закрытии секретного предприятия, на котором ведутся работы по обогащению урана.

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Технологии
Новости

Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования

Ведомости
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Журналисты, получившие первые в мире гнущиеся смартфоны Samsung Galaxy Fold до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования, пишет CNN.

Так, журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал о том, что спустя два дня после использования экран у Galaxy Fold «совершенно сломался и пришел в негодность». По его словам, он снял защитную пленку с экрана смартфона, однако выяснилось, что снимать ее нельзя. «Я снял ее, не зная о том, что не надо этого делать (и пользователи тоже не будут знать об этом). Выглядело так, что ее можно снять, и я снял. Полагаю, это способствовало возникновению проблемы», – отметил он.

Журналист издания The Verge Дитер Бон также написал о проблемах со смартфоном после двух дней использования. По его словам, на сгибе экрана Galaxy Fold появилась выпуклость, которая создает искажение.

О неполадке в работе смартфона сообщил и журналист CNBC. По его словам, он не снимал с Galaxy Fold защитную пленку, но «экран отказывается нормально работать в настоящее время». Изображение на экране мерцает, отметил он.

Samsung запустил предзаказ Galaxy Fold в минувшие выходные. Продажи смартфона в розничных сетях стартуют 26 апреля.

Компания продемонстрировала возможности смартфона в феврале. Когда Galaxy Fold находится в сложенном состоянии, можно пользоваться его внешним экраном (4,6 дюйма), в частности, для ответа на звонки и чтения сообщений. В разложенном виде диагональ гаджета достигает показателя небольшого планшета – 7,3 дюйма. На нем можно открывать три приложения сразу.

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон

Технологии
Новости

Rambler запустил единый абонемент в онлайн- и офлайн-кинотеатры

Ведомости
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Rambler Group, управляющая киносетью «Синема парк» и «Формула кино», запустила абонемент, который позволяет ежедневно посещать эти кинотеатры и пользоваться видеосервисом Okko. Об этом сообщил «Коммерсанту» источник на рынке кинопоказа.

Эту информацию подтвердила директор по маркетингу компании Яна Бардинцева. По ее словам, абонемент запускают в пилотном режиме в Москве, Тюмени и Ставрополе.

Абонемент будет двух видов: стандартный и премиум-класса. Первый в Москве будет стоить 1390 руб. и позволит смотреть один фильм в день в залах 2D и 3D. Второй – стоимостью 1790 руб. – включает сеансы в залах IMAX, 4DX и VIP. Оба абонемента предусматривают подписку на раздел «Мировое кино» в Okko и скидку в 10% в кинобаре.

На российском рынке это первая попытка объединить онлайн и офлайн-продажи кино, отмечает «Коммерсантъ».

В декабре 2018 г. появился сервис абонементов в кинотеатры под названием «Киноголик». Он был запущен на деньги частных инвесторов – Сергея Кияйкина, Святослава Денисенко и Петра Баранникова. Сервис позволяет ходить на 2D-сеансы в Москве за 1190 руб. в месяц и в Петербурге за 990 руб.

Бизнес
Новости

Ozon начал выпускать для клиентов банковскую карту

Ведомости
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Ozon.ru запустил неименные банковские карты Ozon.Card, сообщила «Коммерсанту» представитель компании.

Технологическим партнером компании стал Центр финансовых технологий (ЦФТ). Эмитент карт – «дочка» центра РНКО «Платежный центр», оператор платежной системы «Золотая корона». У Ozon.ru и ЦФТ есть общий акционер – фонд Baring Vostok.

Ozon.Card первоначально запущена в бета-режиме для 20 000 клиентов-москвичей. Позже ритейлер запустит ее еще в семи регионах. Карту можно заказать на сайте и получить в пунктах выдачи компании. Ozon.ru отмечает, что карта имеет бесплатное обслуживание с возможностью пополнения через приложение Ozon.Card и банкоматы.

По карте есть кэшбек – 3% за покупки на Ozon.ru и 1,5% в других местах. Далее ритейлер планирует развивать партнерские программы с другими участниками рынка, подчеркнула компания.

Ранее в апреле Ozon запустил платформу Ozon.Invest, с помощью которой физические лица могут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса. Пользователи могут вложить деньги в развитие поставщиков онлайн-ритейлера.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

Ведомости
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В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

В нем говорится, что без этих денег концерн, находящийся под американскими санкциями, видит риск дефолта. Из-за санкций, указывает компания, она вынуждена была увеличить в 2018 г. кредитный портфель на 20,7 млрд руб. до 73,6 млрд руб., а оборотный капитал – на 24,7 млрд руб. По итогам года отрицательный денежный поток составил 11,3 млрд руб.: ГАЗ потратил на увеличение оборотного капитала все собственные средства, включая полученную прибыль, подчеркивается в письме.

Компания обращает внимание на риски снижения производства на 40% во втором полугодии из-за действия санкций. Это вместе с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель.

Деньги, полученные от государства, компания планирует направить на субсидирование процентной ставки по кредитам, увеличив портфель таких субсидированных кредитов вдвое, до 66,6 млрд руб., из-за невозможности обслуживать его в условиях санкций. В сумме в период с 2019 по 2021 г. это потребует более 9 млрд руб.

Такие обращения, учитывая социальную значимость предприятия, «тщательно рассматриваются» и решений пока не принято, сообщили в аппарате Козака. Минфин отметил, что администратором субсидий, которые просит ГАЗ, выступает Минпромторг. Последнее не ответило на запрос «Коммерсанта».

16 апреля иностранные журналисты побывали на центральном заводе группы в Нижнем Новгороде. Дерипаска в разговоре с ними отметил, что Кремль «следит, как ястреб, сверху за тем, насколько далеко эта машина [группа ГАЗ] поедет» (цитата по Financial Times). «Это великая возможность для бюрократов получить больше игрушек в России, в которой почти 70% экономики принадлежит государству», – подчеркнул он.

Дерипаска, используя яркие заявления, пытается убедить западное сообщество, что в результате санкций государство получит актив, а «простые граждане» пострадают, считают источники «Коммерсанта» на рынке. 17 апреля на заявление бизнесмена ответил руководитель Минпромторг Денис Мантуров, подчеркнув, что вариант национализации пока не обсуждался.

Как отметила в разговоре с «Коммерсантом» вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева, в компании пока не видят, что у правительства есть понимание, «насколько тяжелые последствия для наших заводов и в целом отрасли несет санкционное положение ГАЗа». Ни по одному из запросов ГАЗа в этом году не была оказана антисанкционная поддержка, подчеркнула она.

Источник на рынке обращает внимание на то, что 2018 г. ГАЗ стал мажоритарным получателем транша по закупкам школьных автобусов и машин скорой помощи, а также получил 2 млрд руб. авансовых платежей от Росгвардии за поставки машин. Сейчас, однако, говорит собеседник, в правительстве достаточно скептически относятся к концерну, полагая, что он «грамотно эксплуатирует свое положение», когда ограничительные меры США фактически еще не действуют. Такая позиция государства связана с успехами En+ и ожиданием такого же исхода по ГАЗу, но объективных причин для оптимизма нет, считает другой источник.

Политика
Новости

СМИ узнали о необъявленном визите советника Трампа в Россию

Ведомости
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В Москву приехала делегация Белого дома во главе с советником Дональда Трампа и директором по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фионой Хилл. Об этом сообщает «Коммерсантъ», не называя источники информации.

Как отмечает газета, официально стороны об этом визите не сообщали. По данным издания, Хилл встретилась с представителями российского Совбеза и МИДа.

Это не первый визит Хилл в Москву в качестве советника Трампа, констатирует «Коммерсантъ». О ее предыдущих поездках, по информации газеты, также – по настоянию американской стороны – не сообщалось.

Фиона Хилл до прихода в администрацию американского президента была научным сотрудником вашингтонского Института Брукингса. Она – автор биографической книги «Путин: оперативник в Кремле».

Политика
Новости

На острове Мадейра при аварии туристического автобуса погибли 28 человек

Ведомости
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В результате ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра (Португалия) погибли по меньшей мере 28 человек, сообщает местное агентство Lusa. По данным властей, речь идет о 11 мужчинах и 17 женщинах.

Всего в автобусе был 51 человек, 22 из них доставлены в больницу, все они – граждане Германии, сообщает Euronews. Bild пишет о девяти погибших в результате ДТП немецких туристах. Как сообщает местное издание Diário de Notícias, автобус съехал с дороги и перевернулся.

О том, были ли в автобусе россияне, неизвестно. Российское посольство проверяет, были ли соотечественники среди пассажиров автобуса, рассказал «РИА Новости» представитель дипломатической миссии.

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