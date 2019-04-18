В правительстве обсуждают введение нового экологического налога

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Александра Чунова

Forbes опубликовал список 200 богатейших российских бизнесменов

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России. В этом году его возглавил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Журнал оценил его состояние в $24 млрд. В предыдущем рейтинге он занимал третье место – за год он увеличил состояние на $6 млрд.

Первое место в прошлогоднем рейтинге занимал основной владелец НЛМК Владимир Лисин. В этот раз он занял вторую строчку, а его состояние издание оценило в $21,3 млрд. Третье место – у президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Его состояние, по данным Forbes, увеличилось до $20,7 млрд. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов опустился со второго на четвертое место, несмотря на то, что его состояние за год выросло на $1,8 млрд до $20,5 млрд.

Состояние совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, уже год находящегося под арестом в связи с обвинениями в мошенничестве и организации преступного сообщества, сократилось в два раза – с $1,2 млрд до $550 млн. Он опустился с 81 на 185 место в рейтинге. Состояние бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб., осталось прежним – $600 млн, но в рейтинге он опустился на две позиции, оказавшись на 164 месте.

Среди миллиардеров две женщины: экс-владелица девелоперской группы «Интеко» и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и основатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Батурина заняла 81 место в рейтинге, ее состояние за год не изменилось – $1,2 млрд. Состояние Бакальчук выросло с $600 млн до $1 млрд, она оказалась на 94 месте.

Впервые в рейтинг попал основатель финтех-компании Revolut Николай Сторонский. Он занял 199 место в рейтинге с состоянием в $500 млн. Еще один новичок в рейтинге – Филипп Генс (сын основателя группы компаний «Ланит» Георгия Генса). Его состояние составило $750 млн, что позволило ему занять 139 место.

В рейтинг вошли 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров, отмечает Forbes. В прошлом году в нем было 106 миллиардеров. Суммарное состояние 200 богатейших россиян выросло до $496 млрд.

Самые богатые российские бизнесмены. Рейтинг Forbes за 2019 год