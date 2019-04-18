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Минэкономразвития в шесть раз снизит минимальную сумму льготного кредита для бизнеса

Министерство экономического развития подготовило проект постановления, согласно которому минимальная сумма кредита по программе льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса будет снижена с 3 млн до 500 000 руб. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Средства займа предприниматели смогут направить как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств», – отмечается в сообщении. По мнению замминистра экономического развития Вадима Живулина, снижение минимальной суммы позволит активизировать выдачу льготных кредитов среди предпринимателей.

Участниками программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса являются 69 банков, первые кредиты были выданы в феврале. По этой программе предприниматели могут получить кредиты по ставке не более 8,5%. Сейчас минимальная сумма льготного кредита составляет 3 млн руб. Максимальная – 1 млрд руб. на инвестиционные цели и 100 млн руб. на оборотные. Каждый год, начиная с 2019-го, на реализацию программы льготного кредитования будет выделяться 1 трлн руб.

Живулин также сообщил, что министерство планирует рассмотреть возможность кредитования самозанятых. По данным на 10 апреля, в системе самозанятых зарегистрировалось более 64 000 ­человек. Эксперимент по введению налога на профессиональный доход с начала года стартовал в четырех регионах России – Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.