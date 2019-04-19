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Патрушев рассказал о хищениях при реализации федеральной программы «Юг России»

При реализации федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов было похищено более 2 млрд руб. бюджетных средств, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева. «Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность, проявления клановости представляют не менее серьезную угрозу национальной безопасности. Особенно высокий уровень коррупции фиксируется в сферах ТЭКа, ЖКХ, в здравоохранении и строительном комплексе», – отметил он на выездном совещании.

Патрушев назвал причинами плохого социального самочувствия населения низкий уровень доходов, безработицу, рост цен на товары и услуги, а также проблемы землепользования.

Федеральная целевая программа «Юг России» на 2014–2020 гг. была утверждена в декабре 2013 г. На реализацию программы было выделено около 189 млрд руб. В частности, деньги были предназначены для развития реального сектора экономики, стимулирования активности инвесторов в Северо-Кавказском федеральном округе, создания новых рабочих мест, обеспечения возможности получения образования и строительства объектов здравоохранения.