Экономика

Новости

WSJ рассказала о возможном отказе Китая от торговых переговоров с США

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США после того, как президент страны Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на некоторые китайские товары, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Заявление Трампа стало неожиданностью для китайской стороны, сказал знакомый с ситуацией собеседник газеты. Он отметил, что Китай еще не принял решение, будет ли он участвовать в переговорах, которые планируется возобновить на этой неделе в Вашингтоне.

Пекин не поддерживает тактику давления, заявили изданию неназванные китайские чиновники. Отказавшись от поездки в Вашингтон, Китай выполнит свое обещание не вести переговоры под угрозами.

Ранее Трамп написал в твиттере, что США повысят пошлины на некоторые китайские товары до 25%. Переговоры с Китаем идут слишком медленно, добавил он.