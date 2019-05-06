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Китай подтвердил намерение продолжать торговые переговоры с США

Китайская делегация готовится к поездке в Вашингтон, чтобы принять участие в новом раунде торговых переговоров с США. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает Associated Press.

Он добавил, что сейчас Пекин пытается получить больше информации после объявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на некоторые китайские товары.

На фоне заявлений Трампа цены на нефть снизились. Стоимость июльских фьючерсов на Brent в 10.30 мск снизилась на 2% до $69,4 за баррель, но потом начала расти и к 12.30 мск достигла $69,98 за баррель.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Китай может отменить новый раунд торговых переговоров с США после заявления Трампа. Встреча должна пройти в Вашингтоне в среду, 8 мая.