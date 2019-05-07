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Минэкономразвития: рубль стал лидером роста среди валют развивающихся стран

Рубль вырос на 7,3% по отношению к доллару США с начала года и стал лидером по темпам роста среди валют развивающихся стран, говорится в подготовленном Минэкономразвития докладе «Картина экономики».

К середине апреля курс закрепился на уровне 64–65 руб. за доллар против 69 руб. за доллар в конце декабря, отмечает министерство. При этом темпы роста китайского юаня, мексиканского песо и южноафриканского ранда оказались в пределах 4%, бразильский реал ослаб на 1,2%, а валюты Аргентины и Турции потеряли к доллару 17,4% и 12,8% соответственно.

Минэкономразвития считает, что поддержку рублю оказало решение США о снятии санкций с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Его укреплению также способствовало то, что в феврале международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного до нижней ступени инвестиционного уровня. Это привело к восстановлению интереса международных инвесторов к российскому госдолгу: вложения нерезидентов в российские ОФЗ за январь – март 2019 г. увеличились на 256 млрд руб.

США сняли санкции с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» в январе после того, как бизнесмен Олег Дерипаска снизил свою долю ниже контрольной в этих компаниях. Ограничения в их отношении действовали с апреля 2018 г.