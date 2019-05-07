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Экономика
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Инфляция в апреле составила 0,29%, в годовом выражении — 5,17%

Ведомости
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Инфляция по итогам мая достигнет 0,3%. Годовые темпы инфляции будут находиться в диапазоне 5,0–5,1%, прогнозирует Минэкономразвития. В апреле 2019 г. инфляция составила 0,29%, в годовом выражении снизилась до 5,17%, отмечается в материалах министерства.

Темпы роста цен на продовольственные товары в апреле замедлились до 0,43%. В годовом выражении продовольственная инфляция сохраняется на повышенном уровне – 5,9%, как и месяцем ранее. Темпы роста цен на непродовольственные товары в прошлом месяце снизились до 0,19%, в годовом исчислении - до 4,5%. Темпы роста цен на услуги в апреле выросли до 0,21%.

За март цены в России выросли на 0,3% после 0,4% в феврале, сообщил Росстат, в годовом выражении инфляция ускорилась до 5,3% с 5,2% соответственно.

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Прокуратура Штутгарта оштрафовала Porsche на 535 млн евро из-за дизельгейта

Ведомости
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Прокуратура Штутгарта оштрафовала Porsche, входящий в Volkswagen, на 535 млн евро за нарушения, связанные с дизельгейтом, передает Reuters. В ходе начатой ранее проверки прокуроры пришли к выводу, что конструкторский отдел производителя люксовых автомобилей пренебрег юридическими обязательствами и допустил ряд нарушений, которые в конечном итоге привели к продаже дизельных автомобилей с чрезмерным уровнем загрязнения окружающей среды. Речь идет о машинах с двигателями V6 и V8.

Porsche не стал обжаловать решение суда. Штраф не препятствует продолжению судебного разбирательства против отдельных сотрудников концерна, отметили в прокуратуре.

В июне прошлого года прокуратура Бруншвейга оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро за манипуляции с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу. В октябре того же года прокуратура Мюнхена выписала штраф в размере 800 млн евро компании Audi.

В 2015 г. власти США обвинили Volkswagen в установке на выпускаемые автомобили программного обеспечения (ПО), занижающего показатели выбросов вредных веществ. На сегодняшний день сумма штрафов, выписанных Volkswagen и ее дочерним компаниям в США и странах Европы, превысила 30 млрд евро. С 2007 по 2015 г. Volkswagen, Audi и Porsche продали около 10,7 млн автомобилей с «проблемным» ПО. Ранее Volkswagen Group согласилась с предъявленными обвинениями и заявила о готовности выплатить необходимые компенсации владельцам автомобилей и дилерам. Группа также сообщила о готовности выкупить 500 000 своих автомобилей, выпущенных с нарушениями.

Как каялись автопроизводители

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Политика
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Иран заявил о возможном создании механизма расчетов с Россией в обход санкций США

Ведомости
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Иран рассматривает возможность создания финансового механизма для расчетов с Россией и Турцией. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, передает «РИА Новости». По его словам, им может стать механизм, подобный INSTEX (Instrument In Support Of Trade Exchanges).

В 2018 г. США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и восстановили санкции против Ирана. Американские власти заявили, что причиной такого решения стало несоблюдение Ираном договоренностей. Другие участники ядерной сделки – Германия, Франция и Великобритания – в ответ на действия США заявили, что намерены сохранить соглашение о ядерной программе Ирана. Для этого они в обход санкций США зарегистрировали платежный механизм INSTEX. Он может быть использован только для торговли продовольствием, медикаментами и другими гуманитарными товарами.

Документы о ядерной сделке с Ираном летом 2015 г. подписали США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Он предусматривал отмену санкций против Ирана в обмен на контроль за развитием ядерной отрасли страны.

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Бизнес
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СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба»

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию). В сообщении ведомства говорится, что загрязнение системы произошло из-за попытки скрыть хищения нефти, совершаемые с августа 2018 г. по апрель 2019 г.

Белоруссия пожаловалась на резкое ухудшение качества российской смеси Urals 19 апреля. России пришлось ограничить ее экспорт в Европу. «Транснефть» заявляла, что загрязнение нефти произошло в результате мошеннической схемы. Было возбуждено уголовное дело. 7 мая министр энергетики Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по этому делу.

СКР уточнил, что были задержаны, а затем арестованы гендиректор «Нефтеперевалки» Светлана Балабай, заместитель гендиректора этой компании Рустам Хуснутдинов, гендиректор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев, заместитель директора «Магистрали» Сергей Баландин. Еще два подозреваемых, имена которых не называются, объявлены в розыск.

По версии следователей, фигуранты в составе преступного сообщества похитили нефть на сумму свыше 1 млн руб. Чтобы скрыть это, они поставили в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района «грязную» нефть. Позже эта нефть попала в нефтехранилище в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода. «В результате чего 8 резервуаров парка «Лопатино» были приведены в непригодное для эксплуатации состояние», – говорится в сообщении.

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Бизнес
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Совет директоров Anadarko одобрил предложение Occidental о покупке компании

Ведомости
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Совет директоров американского производителя сланцевой нефти – компании Anadarko – одобрил ее продажу нефтегазовой компании Occidental, говорится в сообщении Anadarko. Соглашение о слиянии компании с концерном Chevron может быть расторгнуто.

Occidental 5 мая предложила заплатить за каждую обыкновенную акцию Anadarko по $59 наличными и 0,2934 обыкновенных акций Occidental, отмечается в сообщении Anadarko. Общую сумму сделки FT оценил в $55 млрд. В течение четырех дней Chevron, с которым у Anadarko подписано соглашение о слиянии, имеет право направить производителю сланцевой нефти новое предложение. Если сделка между Chevron и Anadarko не состоится, Anadarko будет обязана выплатить концерну $1млрд по условиям соглашения.

В середине апреля Anadarko объявила о продаже своего бизнеса концерну Chevron за $33 млрд. Однако в конце апреля Anadarko начала переговоры с компанией Occidental, которая была готова предложить $38 млрд, сообщил Reuters. Occidental 30 апреля сообщила, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестирует $10 млрд, чтобы помочь ей купить Anadarko.

Anadarko разрабатывает сланцевые проекты в четырех штатах США, добывает нефть на Мексиканском шельфе и занимается переработкой в Африке. В 2018 г. добыча компании превысила 242 млн баррелей (33 млн т). Покупка актива могла бы удвоить добычу Occidental и довести ее до 1,4 млн баррелей в день. Добычу Chevron сделка могла бы увеличить на 20%. В прошлом году Chevron добыла 1,1 млрд баррелей (150 млн т).

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Бизнес
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Суд назвал имена арестованных по делу о загрязнении трубопровода «Дружба»

Ведомости
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По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) были арестованы четыре человека: Баландин Сергей Владимирович, Балабай Светлана Николаевна, Хуснутдинов Рустам Юнусович и Жоголев Владимир Александрович. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Самарского районного суда. Фигуранты заключены под стражу до 29 июня.

Им вменяется ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору), уточняет агентство. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», Балабай является гендиректором компании «Нефтеперевалка», Жоголев – гендиректором «Петронефть актив». Трое фигурантов уже обжаловали свой арест.

Ранее об арестах по этому делу сообщил министр энергетики Александр Новак. Он рассказал, что по факту загрязнения нефти следователи завели дело по статьям 158 Уголовного кодекса (кража), 210 (организация преступного сообщества) и 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). По итогам проверки было определено, что источник загрязнения – узел Лопатино в Самарской области. По словам Новака, следователи выявили группу компаний, осуществивших «незаконную деятельность и сдачу некондиционной нефти с использованием свверхнормативного количества хлорорганических соединений».

«Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества российской смеси Urals 19 апреля. России пришлось ограничить ее экспорт в Европу. «Транснефть» утверждает, что загрязнение нефти произошло в результате мошеннической схемы. Проблему обсудили президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин. «Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования (на уровне «Транснефти». – «Ведомости»), я не исключаю, что мы проведем расследование на уровне правоохранительных органов и специальных служб», – обещал Путин.

Экономика
Новости

Минэкономразвития: рубль стал лидером роста среди валют развивающихся стран

Ведомости
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Рубль вырос на 7,3% по отношению к доллару США с начала года и стал лидером по темпам роста среди валют развивающихся стран, говорится в подготовленном Минэкономразвития докладе «Картина экономики».

К середине апреля курс закрепился на уровне 64–65 руб. за доллар против 69 руб. за доллар в конце декабря, отмечает министерство. При этом темпы роста китайского юаня, мексиканского песо и южноафриканского ранда оказались в пределах 4%, бразильский реал ослаб на 1,2%, а валюты Аргентины и Турции потеряли к доллару 17,4% и 12,8% соответственно.

Минэкономразвития считает, что поддержку рублю оказало решение США о снятии санкций с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Его укреплению также способствовало то, что в феврале международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного до нижней ступени инвестиционного уровня. Это привело к восстановлению интереса международных инвесторов к российскому госдолгу: вложения нерезидентов в российские ОФЗ за январь – март 2019 г. увеличились на 256 млрд руб.

США сняли санкции с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» в январе после того, как бизнесмен Олег Дерипаска снизил свою долю ниже контрольной в этих компаниях. Ограничения в их отношении действовали с апреля 2018 г.

Политика
Новости

Собянин сменил руководителя столичного департамента ЖКХ

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин сменил руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства, освободив от должности Гасана Гасангаджиева, говорится в распоряжении на сайте мэрии Москвы. Гасангаджиев, согласно документу, ушел в отставку по собственной инициативе.

Другим распоряжением Собянин назначил на этот пост Александра Соловьева, работавшего заместителем руководителя департамента капитального ремонта столицы. Служебный контракт с ним заключен на срок полномочий мэра Москвы.

В системе городского хозяйства Москвы Гасангаджиев работает с 1999 г. и начинал с должности главного специалиста отдела департамента топливно-энергетического хозяйства города. До назначения в департамент ЖКХ Москвы в сентябре 2017 г. он работал гендиректором «Мосгаза» – крупнейшего газораспределительного предприятия Европы.

Департамент ЖКХ занимается, в том числе, вопросами жилищно-коммунального хозяйства, управления многоквартирными домами, содержания и ремонта инженерных объектов и коммуникаций. В его ведении озеленение, праздничное оформление, освещение города, а также система обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

Бизнес
Новости

Власти утвердили правила выдачи субсидий на развитие въездного туризма

Ведомости
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Правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским туроператорам, которые привлекают в страну иностранных туристов. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 30 апреля, следует из материалов портала правовой информации.

Базовый размер субсидии составит 1200 руб. за каждого иностранного туриста, прибывшего в Россию из некоторых стран. Это Германия, Израиль, США, Франция, Италия, Великобритания, Республика Корея, Испания, Япония и Индия. Размер субсидии может быть увеличен в зависимости от продолжительности пребывания туриста и категории гостиницы, в которой он решил остановиться, говорится тексте постановления. Максимальный размер субсидии, которую может получить туроператор, составит 5 млн руб.

На субсидии из федерального бюджета могут рассчитывать лишь компании, сведения о которых содержатся в Едином федеральном реестре туроператоров, который работает в сфере въездного туризма не менее двух лет и не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

На субсидии туроператорам по внутреннему и въездному туризму государство выделит в 2019–2021 гг. почти 3,1 млрд руб., на развитие въездного туризма из этой суммы планируется потратить 2,46 млрд руб., передает «Интерфакс».

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Политика
Новости

Кремль прокомментировал данные о недоверии россиян к декларациям чиновников

Ведомости
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Недоверие россиян к декларациям чиновников о доходах может быть связано с тем, что они недостаточно информированы о системе проверок этих документов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что существует сложная система подразделений в разных организациях, которые вместе с фискальными службами занимаются проверкой деклараций чиновников. Она работает на постоянной основе.

«Эта система вскрывает и незначительные какие-то, скажем так, ошибки, технические и другие ошибки – сознательные или несознательные, допускаемые госслужащими в процессе декларирования», – сказал пресс-секретарь президента.

Ранее «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, который показал, что только 3% россиян верят в достоверность деклараций о доходах чиновников и парламентариев. 88% респондентов считают, что в них указана только часть их реальных доходов и имущества.

Менеджмент
Новости

Руководство France Telecom начали судить за травлю сотрудников

Ведомости
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Во Франции начался судебный процесс по делу France Telecom (c июля 2013 г. входит в состав крупнейшего телекоммуникационного оператора страны Orange), сообщает телерадиовещательная сеть France24. Этот процесс французские СМИ называют историческим. Его итоги могут изменить систему организации труда в стране и положить конец «институту морального давления предприятий на своих сотрудников», пишет газета Le Figaro. Дело France Telecom стало первым для французов масштабным разбирательством о харассменте, который привел к человеческим жертвам.

Перед Парижским уголовным судом предстали бывший руководитель France Telecom Дидье Ломбар, который управлял компанией в 2005-2010 гг., и шестеро топ-менеджеров телекоммуникационной компании. Их обвиняют в сознательной травле сотрудников, в результате которой 35 человек покончили с собой. Если руководство компании будет признано виновным, им грозит от одного до двух лет заключения, а также штраф в 15 000 евро, а сам телекоммуникационный оператор может быть оштрафован на 75 000 евро, узнала France24.

В 2006 г. France Telecom столкнулась с финансовыми проблемами: выручка от продаж упала, а долги выросли, клиенты France Telecom массово переходили к конкурентам, пишет газета Le Monde. Это вынудило руководство объявить о реструктуризации компании и масштабном сокращении штата. В 2006-2009 гг. компания уволила 22 000 человек из 120 000 сотрудников, а еще 14 000 заставила изменить свои должности и переквалифицироваться. В компании перешли к жестким методам управления персоналом, харассмент приобрел системный характер, рассказал газете L'Express Жан-Поль Тейсоньер, адвокат одного из пострадавших от действий топ-менеджмента France Telecom.

Orange — крупнейший телекоммуникационный оператор во Франции. У компании 56 млн абонентов сотовой связи по всему миру, еще 11,8 млн абонентов пользуются связью оператора для выхода в интернет, а 40 млн пользователей — сервисом Orange Money, следует из материалов, представленных на сайте Orange. Штат компании превышает 150 000 человек. Выручка компании по итогам 2018 г. составила 41,38 млн евро, чистая прибыль — около 2,16 млн евро, говорится в отчетности компании.

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Технологии
Новости

Российские радиохолдинги осенью запустят единый онлайн-плеер

Ведомости
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Крупные радиохолдинги осенью запустят единый онлайн-плеер для прослушивания радио в FM-диапазоне, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Европейской медиагруппы» Александра Полесицкого. Стоимость создания плеера оценивается в 3 млн руб.

По словам Полесицкого, слушатели смогут воспользоваться плеером бесплатно. Он предположительно улучшит сервис как для аудитории станций, так и для рекламодателей, отметил он. «Для развития проекта, конечно, желательно участие в нем максимального количества национальных вещателей», — подчеркнул собеседник агентства.

Плеер будет доступен для пользователей в браузере, мобильных приложениях и на ТВ. Разработкой концепции проекта занимается рабочая группа на базе Российской академии радио. В нее входят представители «ГПМ радио», «Европейской медиагруппы», Krutoy Media, «Мультимедиа холдинга» и «Выбери радио».

Собеседники «Ведомостей», принимающие участие в обсуждении проекта, говорили, что монетизация не главная цель создания плеера. Радиостанциям важно нарастить аудиторию в интернете: у большинства из них есть сайты и приложения, но доходы от продажи рекламы на этих площадках пока малы, уточняли они. Новый сервис также может помочь в борьбе с пиратством: он позволит перенаправить слушателей на легальные сервисы.

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