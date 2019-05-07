Экономика

Новости

Инфляция в апреле составила 0,29%, в годовом выражении — 5,17%

Инфляция по итогам мая достигнет 0,3%. Годовые темпы инфляции будут находиться в диапазоне 5,0–5,1%, прогнозирует Минэкономразвития. В апреле 2019 г. инфляция составила 0,29%, в годовом выражении снизилась до 5,17%, отмечается в материалах министерства.

Темпы роста цен на продовольственные товары в апреле замедлились до 0,43%. В годовом выражении продовольственная инфляция сохраняется на повышенном уровне – 5,9%, как и месяцем ранее. Темпы роста цен на непродовольственные товары в прошлом месяце снизились до 0,19%, в годовом исчислении - до 4,5%. Темпы роста цен на услуги в апреле выросли до 0,21%.

За март цены в России выросли на 0,3% после 0,4% в феврале, сообщил Росстат, в годовом выражении инфляция ускорилась до 5,3% с 5,2% соответственно.