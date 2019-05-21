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Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.

«Сколько отняли, столько и вернули», – подтвердил один из близких к Кремлю собеседников. То же самое происходит и в правительстве. «В конце прошлого года ходили слухи, что все вернут. Так и произошло», – рассказал источник. Также на докризисный уровень вернулись зарплаты сотрудников аппарата Счетной палаты и членов Совета Федерации, сообщили собеседники.

В марте 2015 г. на 10% были уменьшены зарплаты президента, премьера, вице-премьеров и федеральных министров, в том числе силового блока, генпрокурора и председателя Следственного комитета, председателя ЦИК и его заместителей и др. На столько же сократились зарплаты депутатов и сенаторов, федеральных госслужащих администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства. Тогда пресс-секретарь Путина пояснял, что это решение связано с «текущей экономической конъюнктурой».

Норма о 10%-ном сокращении продлевалась ежегодно до 2018 г. включительно. В этом году соответствующий президентский указ не вышел, но публично о возвращении заплат на докризисный уровень не объявлялось.