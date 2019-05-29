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Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз зарубежных продуктов для личных нужд

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал частичный запрет на ввоз российскими гражданами из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования. «До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, — не вводить», — приводит ТАСС его заявление после заседания российско-аргентинской межправкомиссии в Буэнос-Айресе.

Данкверт отметил, что подобные запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют «во всех цивилизованных странах», и призвал не политизировать вопрос. «Почему все решили, что это (запрет на – «Ведомости) хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье», — привел Данкверт пример обоснованного ограничения ввоза готовой продукции.

Как ранее сообщали «Ведомости», 20 марта Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Помимо этого предлагалось усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение подписанты предлагается сделать лишь для детских молочных смесей и детского питания. В ассоциацию входят такие крупнейшие производители как «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». В компаниях и Минсельхозе считают, что вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы животных.

30 апреля на портале проектов правовых актов был опубликован проект поправок в закон о ветеринарии. Он предполагает, что Россельхознадзор в пунктах пропуска через границу сможет организовывать уничтожение подконтрольных товаров, найденных в ручной клади физлиц. Это касается продуктов, привезенных из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, без разрешения и без ветеринарного сертификата. Граждане смогут ввозить по 5 кг продуктов на человека «при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя». Общественное обсуждение проекта продлится до 3 июня.