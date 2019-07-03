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Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ

По оценкам Центробанка, Фонд национального благосостояния (ФНБ) в следующем году может преодолеть порог в 7% ВВП, после которого средства из него можно будет инвестировать. Об этом напомнила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters.

Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина. По ее мнению, самый неблагоприятный вариант — это инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7% ВВП. «Не так важно, во что деньги будут инвестированы, поскольку в этой ситуации полностью восстановится зависимость экономических и финансовых параметров, курса рубля от колебаний цен на нефть», — пояснила председатель ЦБ.

Другой вариант предполагает инвестирование определенного процента от превышения 7%, он несет меньше рисков для макроэкономической и финансовой стабильности, продолжила Набиуллина.

Если правительство выберет механизм, при котором средства ФНБ будут направлены на кредиты иностранным покупателям российской продукции, то влияние на макроэкономику и курс рубля будет примерно таким же, как если бы средства тратились внутри России, отметила председатель ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что очень важно, как будут отбираться проекты, которые получат финансирование, и как они будут управляться. «Если госпроекты, даже без трат из ФНБ, не будут очень эффективными, они, по нашим оценкам, будут создавать инфляционное давление», — заключила она.

В ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти: по бюджетному правилу в 2019 г. сверхдоходы — это все, что образуется при цене барреля нефти сорта Urals выше $41,6. Сейчас в ФНБ 3,8 трлн руб., или 3,6% ВВП. Минфин ожидает к концу 2019 г. 7,9 трлн руб.