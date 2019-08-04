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Дитрих предложил подумать о создании в России сети высокоскоростных магистралей

Министр транспорта Евгений Дитрих предложил подумать о создании в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), которые могли бы идти в северном, южном и западном направлениях от Москвы. По его мнению, ВСМ очень хорошо работают на эффекте масштаба.

«Почему наши китайские товарищи так здорово, хорошо и много строят? Потому что оно эффективно: когда где-то очень любят ездить и готовы платить много, где-то готовы платить мало, и ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории. Мы сейчас думаем о таких эффектах масштаба», – цитирует Дитриха «РИА Новости». По его мнению, ВСМ нужно строить не только в северном направлении – в Санкт-Петербург, но и на юг, например в Краснодар, а также рассмотреть вариант с западным направлением. При этом реализовывать эти проекты нужно одновременно.

Высокоскоростной считается железная дорога, по которой поезда перемещаются со скоростью от 200 до 400 км/ч. Сейчас в России нет ВСМ. Компания «Российские железные дороги» в последние годы планировала построить в качестве первого проекта магистраль Москва – Казань. Однако президент Владимир Путин весной одобрил строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Вопрос строительства такой магистрали в Казань окончательно не решен, будет изучаться экономическая целесообразность проекта.

В середине июля первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов сообщил, что Белоруссия заинтересована в строительстве высокоскоростной магистрали из Москвы в Минск и Варшаву.

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