Fitch повысило рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня «BBB-» до «BBB», прогноз стабильный, об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Свое решение Fitch объяснило тем, что Россия укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу, что позволяет повышать макроэкономическую стабильность, снижать влияние нефтяных цен на экономику и поддерживать стойкость к внешним потрясением.
Агентство также отметило более гибкий курс рубля, сильную приверженность таргетированию инфляции, благоразумную налоговую стратегию России устойчивый налоговый и внешний баланс. Все это помогает Москве справляться с повышенным риском санкций, заключило Fitch.
Министр финансов России Антон Силуанов поприветствовал решение агентства (его слова приводит «РИА Новости»). Он рассчитывает, что примеру Fitch последуют и другие рейтинговые агентства — Moody's и S&P.