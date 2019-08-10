Fitch повысило рейтинг России

Политика

Новости

Варнава отказалась вести фестиваль в Парке Горького в день митинга в Москве

Актриса юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава отказалась вести фестиваль Meat & Beat, который проходит в Парке Горького в Москве 10 и 11 августа. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. «Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной – уточню, что в эту субботу мероприятие в Парке Горького веду не я», – написала актриса.

О фестивале было объявлено 7 августа – за три дня до согласованного митинга оппозиции на проспекте Академика Сахарова. Ранее такой фестиваль никогда не проводился в столице. На сайте Парка Горького сообщалось, что вход на мероприятие свободный, а гостей ждут концерт с участием Егора Крида, Полины Гагариной, группы «Градусы» и других российских исполнителей, а также еда от лучших московских рестораторов. В качестве ведущих были заявлены звезды ТНТ Екатерина Варнава и Сергей Матвиенко.

Неделю назад, когда в Москве проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в Парке Горького также проходил фестиваль – «Шашлык Live», с участием известных рок-музыкантов. От участия в нем отказались группы «Браво», Tequilajazzz и «Ногу свело!». Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, который должен был вести мероприятие, отказался «по этическим причинам» и поддержал протестующих.

Сегодня в столице проходит пятая по счету крупная акция из-за выборов в Мосгордуму. На этот раз митинг на проспекте Сахарова согласован с властями. На него собираются прийти журналист Юрий Дудь, телеведущий Леонид Парфенов, рэперы Oxxxymiron и Face и другие блогеры, журналисты и музыканты.

Парфенов, Дудь и Oxxxymiron. Кто идет на митинг на проспекте Сахарова