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Проведение Евро-2020 обойдется России в более чем 6,3 млрд рублей

Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 г. потребует финансирования в размере более чем 6,3 млрд руб. Такая сумма заложена в проект постановления правительства о программе подготовки российской части турнира. Документ подготовлен Министерством спорта и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу всего на подготовку к Евро-2020 планируется выделить около 0,7 млрд руб. в 2019 г. и 5,6 млрд руб. в 2020 г. (всего чуть более 6,3 млрд руб.). Из них 3,7 млрд будут выделены из бюджетов регионов, остальные 2,6 млрд – из федерального бюджета.

Больше всего денег будет направлено на транспортное обслуживание чемпионата (3,1 млрд руб.), на различные мероприятия по подготовке к турниру, включая его продвижение (2,6 млрд руб.), а также на организацию площадок для публичного просмотра матчей (0,3 млрд руб.).

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который примет полуфиналы и финал чемпионата Европы. В Петербурге состоятся четыре матча турнира.