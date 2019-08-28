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Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 18,6 млн во втором квартале 2019 г., или 12,7% населения страны, сообщил Росстат. Во втором квартале прошлого года этот показатель был на уровне 12,5%.

Росстат объясняет рост уровня бедности тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 7,1% — до 11 185 руб, инфляция составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения – 5,6%. При увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции, уровень бедности составил бы 12,1%, отмечают в ведомстве.

При этом по сравнению с первым кварталом численность малоимущего населения во втором квартале снизилась на 1,6%. В январе-марте 2019 г. число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 20,9 млн, или 14,3% населения

Минэкономразвития 26 августа ухудшило прогноз по уровню бедности на 2019 г. Он будет выше на 0,5 п. п., чем ожидалось, и составит 12,5%.