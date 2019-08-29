Медведев сменил гендиректора Фонда защиты прав дольщиков
Премьер-министр Дмитрий Медведев сменил генерального директора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Одним документом Медведев досрочно прекратил полномочия Александра Плутника на посту гендиректора фонда, вторым назначил на эту должность Олега Говоруна. Согласно первому распоряжению премьера, Плутник был уволен по собственному желанию. Говорун назначен гендиректором Фонда защиты прав дольщиков на три года.
Плутник является генеральным директором Дом.РФ. Говорун занимает должность его заместителя, после назначения руководителем фонда он сохранит свою должность.
Фонд защиты прав участников долевого строительства был создан в октябре 2017 г. правительством России. Его задача – урегулировать отношения между застройщиками и дольщиками. Фонд проверяет финансовую документацию застройщиков и ход строительства, формирует компенсационный фонд и выплачивает компенсации дольщикам в случае банкротства девелопера, участвует в процедурах, предусмотренных при банкротстве застройщиков, финансирует работы на недостроенных домах, если застройщика признали банкротом.