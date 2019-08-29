Медведев сменил гендиректора Фонда защиты прав дольщиков

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Чистая прибыль «Газпром-медиа» упала на четверть из-за падения доходов ТВ-рекламы

Чистая прибыль сегмента «Медиа-бизнес» Газпромбанка сократилась на 26% до 3,1 млрд руб. за первое полугодие 2019 г., следует из отчетности банка. Большую часть чистой прибыли составляют доходы от телевизионного бизнеса «Газпром-медиа», а также кинодистрибуция и кинопроизводство. Холдинг сохраняет чистую прибыль на снижающемся рынке телевизионной рекламы, сказал «Ведомостям» представитель «Газпром-медиа». Снижение чистой прибыли связано падением рынка ТВ-рекламы, объяснил он.

Рекламные доходы «Газпром-медиа» сократились на 6% до 33,2 млрд руб., следует из отчетности банка. Но отдельные телеканалы холдинга «Газпром-медиа» показали рост доходов от рекламы: телеканал «Пятница!» на 9% и телеканал ТВ-3 на 1%. Рекламные доходы выросли также у канала «Супер», который начал вещание в 2018 г., но насколько – представитель «Газпром-медиа» не уточнил.

Операционная прибыль за первое полугодие сократилась на 45% до 2 млрд руб. Снижение операционной прибыли связано с ростом производственных затрат для поддержания интереса у существующей и привлечения новой аудитории, сказал «Ведомостям» представитель «Газпром-медиа».

Консолидированные доходы «Газпром-медиа» выросли на 0,3% до 46,5 млрд руб. В основном, эти доходы росли за счет нерекламных доходов «Газпром-медиа» — они выросли за первые шесть месяцев до 13,2 млрд руб., что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост нерекламных доходов холдинг связывает в первую очередь с успешной монетизацией библиотеки контента, кинодистрибуции и дистрибуции тематических каналов «Ред Медиа» и спортивных каналов «Газпром-медиа «Матч». Основной вклад в рост нерекламные доходы вносят доходы от продажи прав, которые за первое полугодие выросли на 38% до 7,8 млрд руб. Успешными были кинопрокаты «Централ Партнершип» и фильма ТНТ «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Также холдинг называет успешной монетизацию библиотеки контента НТВ, говорится в сообщении «Газпром-медиа».