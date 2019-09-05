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Росстат впервые за два года зафиксировал месячную дефляцию

В августе месячная дефляция в России составила 0,2%, говорится в сообщении Росстата. Такой показатель зафиксирован впервые с сентября 2017 г., тогда месячная дефляция была на уровне 0,15%. «В августе 2019 г. по сравнению с июлем 2019 г. индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 г. – 102,4%», – отмечается в сообщении ведомства.

В августе в 63 российских субъектах (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1–0,8%. Наибольшее снижение цен было зафиксировано в Тверской области – на 0,8%, Чувашской Республике и Тульской области – на 0,7%. В свою очередь, в девяти субъектах произошел прирост цен на товары и услуги. Наиболее заметно повышение цен в Хабаровском крае – на 0,4%. В Москве потребительские цены снизились в августе на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,6% (с начала года товары и услуги подорожали на 2,7 и 2,4% соответственно).

В августе наблюдалось сезонное снижение цен на овощи и фрукты. В частности, цены на помидоры снизились на 24,9%, картофель подешевел на 22,4%, морковь – на 22,2%, лук – на 20,7%, свекла – на 16,7%, огурцы – на 12,1%. При этом Росстат отметил рост цен на куриные яйца в 72 российских регионах, в 20 из них цены выросли более чем на 10%. Авиаперелеты эконом-классом в августе подорожали на 3,8%.

Ранее Минэкономразвития снизило прогноз по инфляции на текущий год до 3,8%.