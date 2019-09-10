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РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года

Чистый государственный долг России впервые с 2014 г. ушел в отрицательную зону, подсчитал РБК на основании данных Минфина и ЦБ. То есть он стал меньше, чем ликвидные активы расширенного правительства – федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов.

Объем госдолга на 1 августа был равен 16,2 трлн руб., или около 15% прогнозного ВВП на 2019 г. Ликвидные активы государства – депозиты на счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте – на ту же дату составили 17,6 трлн руб., или 16,2% прогнозного ВВП. Чистые активы расширенного правительства – депозиты минус долговые обязательства – составили 1,25% прогнозного ВВП.

Аналогично чистый долг расширенного правительства оценивает рейтинговое агентство Fitch Ratings, отмечает издание. По данным Fitch, в 2018 г. госдолг опустился до 14,6% ВВП, а государственные активы выросли до 13,4% ВВП.

Ранее РБК обратил внимание, что объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора госуправления в 2018 г. вырос на рекордные 3,87 трлн руб., или $56 млрд. В этом году рост государственных резервов продолжился.