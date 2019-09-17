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ФРС США предоставит финансовой системе $75 млрд

Федеральный резервный банк Нью-Йорка, который проводит операции на рынке от лица американского центробанка, сообщил во вторник, что предоставит $75 млрд, чтобы помочь финансовой системе справиться с кризисом краткосрочной ликвидности. Об этом пишет Financial Times.

Стоимость денег по операциям однодневного репо, в которых деньги берутся взаймы под залог казначейских облигаций, подскочила во вторник утром до 10%, по данным Refinitiv. В результате эффективная ставка федерального финансирования выросла до 2,25% – верхней границы диапазона в 2–2,25%, установленного ФРС. ФРБ Нью-Йорка заявил, что использует специальные репо, чтобы предоставить финансовой системе до $75 млрд и вернуть эффективную ставку в диапазон. После этого ставка по репо упала почти до нуля.

Участники рынка расходятся во мнениях о том, что спровоцировало нехватку ликвидности. Некоторые указывают на технические факторы, отмечает FT, другие говорят о более системных. По мнению аналитиков TD Securities, причина лежит в продолжающемся сокращении баланса ФРС, из-за которого уменьшаются резервы банков в центробанке и может возникать нехватка средств, необходимых для краткосрочных платежей.