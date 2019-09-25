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МВФ назвал своего нового директора-распорядителя

Ведомости
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Новым директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) стала Кристалина Георгиева. Об этом говорится в сообщении МВФ. Она вступает в должность с 1 октября и пробудет на посту пять лет – до 2024 г.

«Это огромная ответственность – быть у руля МВФ в то время, когда глобальный экономический рост продолжает разочаровывать, когда сохраняется торговая напряженность, а долг находится на исторически высоком уровне», – отметила Георгиева в своем обращении к исполнительному совету фонда.

Она подчеркнула, что первоочередная задача – помочь странам свести к минимуму риск кризисов и подготовиться к преодолению спадов. Но, добавила новый директор-распорядитель, не нужно упускать из виду и долгосрочную цель – поддержание разумной денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурной политики.

Георгиева родилась в Софии (Болгария) в 1953 г., имеет кандидатскую степень по экономике и степень магистра по политэкономии и социологии Университета национальной и мировой экономики Софии, где с 1977 по 1991 г. занимала должность доцента. С 1993 г. она работала во Всемирном банке, а затем, с 2010 г., – в Еврокомиссии. В 2017 г. она вернулась во Всемирный банк на должность исполнительного директора.

Предыдущим директором-распорядителем МВФ была Кристин Лагард. Она должна была пробыть на этой должности до 2021 г., поскольку в 2016 г. была переизбрана на второй пятилетний срок. Однако в этом году Лагард выдвинули на должность президента ЕЦБ.

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Минюст США не нашел нарушений в расширофке разговора между Трампом и Зеленским

Ведомости
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Минюст США не нашел нарушений закона в расшифровке июльского разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Керри Кьюпек, передает CBS News.

По его словам, криминальное подразделение Минюста проанализировало расшифровку на предмет возможных нарушений федерального законодательства о финансировании предвыборных кампаний. «Никаких дальнейших действий не требовалось. Все имеющие отношение к делу звенья министерства согласились со сделанным выводом, и министерство закрыло этот вопрос», — подчеркнул Кьюпек.

В другом заявлении представитель Минюста заявил, что руководитель ведомства не разговаривал с Трампом по поводу расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Разговор между Трампом и Зеленским, который прошел 25 июля, оказался в центре скандала. Американского лидера заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского, чтобы тот содействовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани в запуске расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, который является фаворитом текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma.

Белый дом опубликовал расшифровку 25 сентября. Во время разговора Трамп упоминал Байдена, и Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины изучит эту ситуацию.

Из-за разговора Трампа и Зеленского спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 25 сентября объявила о начале процедуры импичмента американского президента. Она отметила, что поведение Трампа во время разговора с украинским президентом – это нарушение конституционных обязанностей главы государства.

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Новости

Пять человек попали в больницу после жесткой посадки самолета Azur Air в Барнауле

Ведомости
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В результате аварийной посадки Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула пострадали 23 человека, пятерым из которых потребовалась госпитализация. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. Это же сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

Всего за медпомощью обратились 42 человека, сообщает RNS со ссылкой на Западно-Сибирское управление СК на транспорте. Данные о госпитализированных у издания такие же, как и у агентств.

Как сообщается на сайте управления МЧС по Алтайскому краю, жесткая посадка самолета, летевшего в Барнаул из вьетнамского города Камрань, произошла в 21.21 по местному времени (14.21 мск). У Boeing загорелась стойка шасси, отмечается в сообщении. По информации ведомства, на борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.

По данным Azur Air, которые она приводит в сообщении во «В контакте», на борту находился 331 человек. У Boeing загорелась правая стойка шасси, это произошло во время пробега по полосе. Самолет затормозил и остановился в конце ВПП, после чего экипаж начал немедленную эвакуацию пассажиров. В медицинский пункт обратились 20 человек, сообщила авиакомпания.

Источник ТАСС в экстренных службах говорил, что самолет никаких повреждений не получил: «Он совершал посадку в штатном режиме, во время полета и приземления экипаж самолета ни о каких неисправностях не сообщал». В Минтрансе региона агентству рассказали, что командир Boeing при посадке после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер объявил тревогу, после чего спасательные службы на месте происшествия ликвидировали задымление.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила «РИА Новости», что ведомство в Барнауле начало проверку произошедшего.

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Бизнес
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Гендиректор eBay ушел в отставку

Ведомости
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Главный исполнительный директор eBay Девин Вениг уходит в отставку, говорится в пресс-релизе на сайте компании. Причина этого решения не называется.

Временно исполняющим обязанности CEO компании станет Скотт Шенкель, который до этого занимал должность финансового директора. Совет директоров eBay начнет поиски нового главного исполнительного директора и рассмотрит кандидатов как внутри компании, так и вне ее, отмечается в сообщении.

Временным финансовым директором вместо Шенкеля станет Энди Кринг, отвечавший за финансовое планирование и анализ.

еBay подчеркивает, что подтверждает свой прогноз на 2019 г.: органический рост выручки на 2–3%, скорректированная прибыль от $2,7 до $2,75 на акцию и чистая прибыль от $1,97 до $2,07 на акцию.

eBay – крупнейший в мире интернет-аукцион. Он был основан в 1995 г. американским программистом Пьером Омидьяром. Компания приобрела свое текущее название в 1997 г.

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Бизнес
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Орешкин пожаловался Путину на проблему доверия бизнесменов к судам

Ведомости
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Министр экономического развития России Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным поднял проблему доверия предпринимателей к судам и правоохранительным органам. По словам министра, без повышения этого доверия невозможно улучшить инвестиционный климат в России.

«Очень важна история, связанная с восстановлением доверия предпринимателей к правоохранительной системе и судам», – сказал министр. «Без изменения тренда – а к сожалению, по опросу предпринимателей тренд последние несколько лет здесь носит негативный характер – здесь получить позитивный результат в целом по инвестиционной активности будет очень трудно», – заключил Орешкин.

В среду, 25 сентября, Путин обсуждал с членами правительства экономическое развитие России. В частности, президент заметил, что одна из причин снижения инфляции в России – подкрутка, которую ЦБ сделал в ожидании прихода в экономику 700 млрд руб. Но эти деньги задерживаются из-за недостаточно активной работы над национальными проектами, заявил президент.

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Бизнес
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Philip Morris и Altria отказались от слияния на $200 млрд

Ведомости
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Philip Morris International (PMI) и Altria, которые выпускают сигареты Marlboro на международном рынке и в США соответственно, в среду прекратили переговоры о слиянии, сообщает The Wall Street Journal. О возможном воссоединении табачных гигантов, которые разделились в 2008 г., стало известно в конце августа. Отчасти их переговоры начались из-за роста популярности электронных сигарет, который негативно отразился на спросе на традиционные табачные изделия. Altria принадлежит 35% акций производителя электронных сигарет Juul Labs. Компании также заявляли, что намерены сосредоточиться на развитии альтернативной технологии – систем нагревания табака IQOS.

Все это время компании вели переговоры, но руководство PMI смутило то, что власти США намерены ужесточить продажу электронных сигарет, пишет WSJ со ссылкой на знакомого с ситуацией человека. Регуляторы хотят запретить продажу большинства ароматизированных электронных сигарет в стране из-за их популярности среди подростков. Кроме того, в США растет число заболеваний, связанных с вейпингом. Уже известно о сотнях заболевших и восьми летальных исходах. Такой запрет может сильно ударить по бизнесу Juul, которая в основном продает ароматизированные электронные сигареты.

На этом фоне Juul в среду объявила об отставке гендиректора Кевина Бернса. Его место займет К. К. Кростуэйт, отвечавший за стратегию Altria.

Акции PMI и Altria подорожали после новости о прекращении переговоров. До открытия основной сессии их котировки выросли примерно на 8% и 4%. Но к 18.30 мск акции Altria подешевели на 1,5%.

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Бизнес
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Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

Ведомости
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Сыновья бизнесмена Алексея Мордашова Кирилл и Никита после того, как он передал им доли в туроператоре TUI и золотодобывающей компании Nordgold, стали миллиардерами. Такую оценку приводит Forbes. По подсчетам издания, состояние каждого из братьев – $1,77 млрд.

Как отмечает Forbes, капитализация TUI, акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, на 25 сентября составляет почти $7 млрд. Стоимость пакета акций братьев Мордашовых, таким образом, составляет $1,14 млрд.

Долю в TUI Мордашов передал сыновьям в июне. 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.

В июне Bloomberg оценивал совместное состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд.

Мордашов занимает четвертое место в списке богатейших россиян Forbes. В 2019 г. журнал оценил его состояние в $20,5 млрд. Главный его актив – 77% металлургического холдинга «Северсталь». Помимо этого ему принадлежит 100% крупнейшего в России энергомашиностроительного холдинга «Силовые машины» (выпускает турбины и котлы для электростанций).

Технологии
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В работе «В контакте» произошел сбой

Ведомости
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В работе социальной сети «В контакте» произошел сбой. Жалобы пользователей на проблемы с загрузкой приложения можно встретить в других соцсетях, например в Twitter.

О произошедшем сбое также свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Около 18.00 мск поступило более 13 000 жалоб на работу соцсети. Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой сайта и входом, а также на отправку сообщений.

«В мобильных приложениях несколько минут могли быть проблемы с загрузкой, сейчас все работает», – сообщили в пресс-службе «В контакте».

Технологии
Новости

Онлайн-кинотеатр Rambler Group покажет концерты классической музыки

Ведомости
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На сервисе онлайн-кинотеатра Okko (входит в Rambler Group) стала доступна коллекция крупнейшего в мире канала классической музыки medici.tv. Об этом говорится в сообщении Okko.

«Мы понимаем, что онлайн-кинотеатры – это больше не только сериалы и кино. Это любой контент, который пользователь хочет и может легко найти в интернете», – приводятся в сообщении слова гендиректора Okko Ивана Гродецкого.

Всего в библиотеке Okko появятся 150 видеозаписей концертов классической музыки. К примеру, Дениса Мацуева и Мариинского оркестра. Каждые полгода треть коллекции будет обновляться, обещает онлайн-кинотеатр.

Rambler Group приобрела Okko в марте 2018 г., до этого им владела компания Era Capital. Ежемесячная аудитория Okko, по собственным данным, – 2,3 млн человек.

Финансы
Новости

Экс-руководитель Danske Bank в Эстонии найден мертвым

Ведомости
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Эстонская полиция в среду обнаружила тело экс-гендиректора местного филиала Danske Bank Айвара Рехе. Он руководил им в 2006–2015 гг. Как раз в этот период через эстонское подразделение Danske Bank было выведено 200 млрд евро из России и других стран СНГ, и предполагается, что значительная часть операций могла быть связана с отмыванием денег.

Рехе исчез в понедельник утром: он вышел из дома в Таллине и не вернулся. Семья сообщила об этом в полицию, которая нашла его только в среду утром неподалеку от дома. Полиция предполагает, что Рехе покончил с собой, так как отсутствуют признаки насилия или того, что это был несчастный случай, пишет The Wall Street Journal. Полиция отказалась раскрывать другие детали и заявила, что расследования не будет.

Скандал с отмыванием денег в Danske Bank разгорелся в 2018 г. и стал одним из крупнейших в мире. Расследования в связи с этим, в том числе уголовные, ведут власти Дании, Эстонии, Великобритании, Франции и США. Тогдашнему гендиректору банка Томасу Боргену из-за этого скандала пришлось уйти в отставку, а в мае датская прокуратура предъявила обвинения ему и еще девяти бывшим менеджерам Danske Bank.

Прокуратура Эстонии тоже предъявила обвинения в отмывании денег ряду топ-менеджеров Danske Bank в декабре 2018 г. Но Рехе был в этом деле свидетелем, а не подозреваемым, пишет Reuters. Тем не менее весной в интервью эстонским СМИ Рехе говорил, что чувствует себя ответственным за скандал.

Политика
Новости

Два мандата в Хабаровском заксобрании обошлись единороссам в 80 млн рублей

Ведомости
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Хабаровское региональное отделение «Единой России» отчиталось о расходовании средств на выборы в заксобрание региона. На кампанию партия потратила 80 млн руб., следует из отчета. Самые большие расходы – на оплату печатных и иных агитационных материалов (19,5 млн руб.) и непосредственно связанные с проведением кампании (57,7 млн руб.), говорится в отчете.

С 2018 г. краем руководит представитель ЛДПР, бывший депутат Госдумы Сергей Фургал. Итоги выборов в заксобрание 8 сентября 2019 г. оказались провальными для единороссов: партии досталось два мандата из 36. Эти депутаты прошли по партийным спискам, всего в общекраевом списке было 53 кандидата-единоросса. Данные о расходах ЛДПР, которая провела сразу восемь депутатов по списку и выиграла все одномандатные округа, избирком пока не публиковал.

Стандартная цена кампании – 5–7 млн руб., расходы могут увеличиваться при возрастании накала борьбы, сказал «Ведомостям» партийный технолог. Близкий к администрации региона собеседник «Ведомостей» утверждает, что суммарно расходы «Единой России» в регионе на кампанию составили более 200 млн руб.: включая расходы на местные выборы и довыборы депутата Госдумы, где кандидат-единоросс Вика Цыганова также проиграла.

В руководстве «Единой России» информацию о сводных расходах на выборы в крае не комментируют.

В одномандатных округах кандидаты в основном сами занимались своим финансированием, говорит собеседник «Ведомостей». «Изначально многие на выборах в заксобрание планировали выиграть на договоренностях с губернатором, надеясь, что он окажет поддержку согласованным им ранее кандидатам. Но у губернатора изначально был свой план, который заключался в монополизации власти ЛДПР, – сказали в руководстве «Единой России». – В регионе уникальная общественно-политическая ситуация и уникальное отношение к власти, которого нет нигде. Фургал – губернатор, но в качестве власти не воспринимается». Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» считает, что ситуация изначально была сложной для партии: «Нынешние выборы у Фургала начались не с момента выдвижения против единоросса Шпорта в 2018 г., а на следующий день после того, как народ «уволил» Шпорта. По сути Фургал начал с чистого листа, с нуля. И любое действие, которое отличает его от прошлой власти, вызывает восторг. Он выехал в район – молодец, обнялся с бабушкой – молодец. И он играет в политику, продолжает быть депутатом. А власть, которую в регионе не любят, – это ГАИ, это приставы, это федералы, бизнес. И партия это все вмещала в себя и олицетворяла».

В таких условиях что-то сделать невозможно, утверждают в «Единой России», но у партии нет практики отказа от участия в выборах, она проведет планомерную перезагрузку после единого дня голосования.

Политика
Новости

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала расшифровку его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля этого года. Она размещена на сайте Белого дома. На документе поставлена печать «рассекречено». В нем указывается, что беседа продлилась полчаса.

Разговор ранее оказался в центре скандала. Американского лидера заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского, чтобы тот содействовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани в запуске расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma.

23 сентября The New York Times и The Washington Post также сообщили, что Трамп в июле потребовал заморозить военную помощь в $400 млн для Украины. Как отмечала Financial Times, эти публикации вызвали новые опасения, что Трамп пытался повлиять на Зеленского. Трамп пообещал опубликовать расшифровку разговора с украинским президентом, подчеркнув, что не пытался на него надавить, а заморозку военной помощи для Украины объяснил тем, что деньги должны выделять не США, а Германия, Франция и другие страны.

Из-за скандала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 25 сентября выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Она отметила, что поведение президента США во время разговора с Зеленским – это нарушение конституционных обязанностей главы американского государства.

Во время разговора, как свидетельствует расшифровка, Зеленский сообщил, что его помощник разговаривал с Джулиани. «Мы очень надеемся, что мистер Джулиани сможет прилететь на Украину и мы встретимся», – отметил украинский президент. Трамп в этой связи упоминает Байдена и его сына. «Про сына Байдена много говорят. Говорят, что Байден [старший] остановил расследование, и многие хотели бы выяснить, что это было. <...> Байден хвастался тем, что он остановил расследование», – подчеркнул президент США. Зеленский в свою очередь сказал, что генпрокурором Украины будет назначен «на 100% его кандидат». «Он или она изучит ситуацию и конкретно компанию, которую вы упомянули», – отметил украинский президент.

Как пишет УНИАН, на Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму более $33 млн при сделке, в которую была вовлечена Burisma. Байден ранее заявлял, что содействовал отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина.

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