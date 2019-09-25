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МВФ назвал своего нового директора-распорядителя

Новым директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) стала Кристалина Георгиева. Об этом говорится в сообщении МВФ. Она вступает в должность с 1 октября и пробудет на посту пять лет – до 2024 г.

«Это огромная ответственность – быть у руля МВФ в то время, когда глобальный экономический рост продолжает разочаровывать, когда сохраняется торговая напряженность, а долг находится на исторически высоком уровне», – отметила Георгиева в своем обращении к исполнительному совету фонда.

Она подчеркнула, что первоочередная задача – помочь странам свести к минимуму риск кризисов и подготовиться к преодолению спадов. Но, добавила новый директор-распорядитель, не нужно упускать из виду и долгосрочную цель – поддержание разумной денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурной политики.

Георгиева родилась в Софии (Болгария) в 1953 г., имеет кандидатскую степень по экономике и степень магистра по политэкономии и социологии Университета национальной и мировой экономики Софии, где с 1977 по 1991 г. занимала должность доцента. С 1993 г. она работала во Всемирном банке, а затем, с 2010 г., – в Еврокомиссии. В 2017 г. она вернулась во Всемирный банк на должность исполнительного директора.

Предыдущим директором-распорядителем МВФ была Кристин Лагард. Она должна была пробыть на этой должности до 2021 г., поскольку в 2016 г. была переизбрана на второй пятилетний срок. Однако в этом году Лагард выдвинули на должность президента ЕЦБ.