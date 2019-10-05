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Минфин спрогнозировал минимальный рост доходов россиян из-за кредитов

Реальные доходы россиян в 2019 г. будут расти минимальными темпами, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, говорится в материалах Министерства финансов к проекту бюджета на 2020–2022 гг. Текст документа приводит ТАСС.

Согласно прогнозу Минфина, рост реально начисленной заработной платы россиян по итогам текущего года ожидается на уровне 1,5%. Но несмотря на это реальные располагаемые расходы вырастут примерно на 0,1%, как и в прошлом году. Отрицательная динамика сохраняется на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов по кредитам, поясняет ведомство.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что в России у каждой второй семьи есть непогашенный кредит. Более половины респондентов (51%) во время проведенного летом опроса сказали, что у них или проживающих с ними родственников есть обязательства перед банками. Не имеют кредитов 48% опрошенных, 1% затруднился ответить.

О проблеме закредитованности населения неоднократно говорил министр экономического развития Максим Орешкин. В конце июня он раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

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