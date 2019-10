Минфин спрогнозировал минимальный рост доходов россиян из-за кредитов

Политика

Принц Гарри подал в суд на издания The Sun и Daily Mirror

Британский принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror из-за возможного прослушивания его голосовой почты, сообщает газета The Guardian. Информацию об иске изданию подтвердили в Букингемском дворце. Адвокаты принца еще не передали документы, необходимые для начала рассмотрения иска. Представлять интересы принца будет Clintons, участвовавшая во многих делах о прослушке репортерами телефонов знаменитостей.

1 октября герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на британское издательство Associated Newspapers (Daily Mail, Metro, Mail on Sunday и др.) из-за незаконной публикации ее личного письма. В официальном заявлении ее мужа принца Гарри говорилось, что его жена стала жертвой британских таблоидов. По его мнению, безжалостная кампания, которую ведут таблоиды против его жены, усилилась за последний год. По данным Financial Times, поводом для иска стала статья в Mail on Sunday, опубликованная в воскресном издании газеты Daily Mail. В материале издание опубликовало выдержки из письма Маркл к своему отцу Томасу Марклу. Представитель Mail on Sunday заявил, что газета продолжит поддерживать опубликованный материал.

Мать принца Гарри, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе в Париже в августе 1997 г. Расследование французских властей установило, что водитель автомобиля, в котором находилась принцесса Диана, потерял управление. Многие обвиняли в ее смерти преследование папарацци. «В последние годы Диану окончательно довели папарацци и желтая пресса», – цитировало BBC графа Спенсера, брата принцессы Уэльской.