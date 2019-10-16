Силуанов пообещал изучить исследования нобелевских лауреатов по борьбе с бедностью
Правительство изучит исследования нобелевских лауреатов по экономике этого года, посвященные изучению бедности. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости».
«Я, честно говоря, не видел это исследование, но будет очень любопытно посмотреть его, какие у них содержатся предложения, инновации», — отметил он. Министр подчеркнул, что правительству «надо по широкому кругу анализировать тот мировой опыт, который есть». Если российские ученые тоже предложили «что-то интересное», то правительство будет его анализировать и наверняка задействует, добавил Силуанов.
Нобелевскую премию по экономике вручили 14 октября. Лауреатами стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Первые двое — профессоры Массачусетского технологического института (MIT), Кремер — Гарвардского университета. Как отметила Шведская академия наук при объявлении имен лауреатов, они «представили новый подход в поиске надежных ответов и лучших способов борьбы с мировой бедностью». «Их исследовательские методы сейчас полностью доминируют в экономике развития», – подчеркнула она.
По данным Росстата, в России за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума) живут 19,8 млн человек, или 13,5% от всего населения. К 2024 г. власти планируют снизить уровень бедности до 6,6%. Это одна из национальных целей развития страны, зафиксированная в указе президента Владимира Путина в 2018 г.
За что присудили Нобелевские премии в 2019 году
Кто получил: Уильям Кейлин, Грегг Семенза, Питер Рэтклифф (слева направо на фото)
Страны: США / Великобритания
За что: молекулярные исследования механизмов адаптации клеток к наличию или отсутствию кислорода
Открытия лауреатов проложили путь для создания новых стратегий борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями, говорится в пресс-релизе на сайте комитета
Кто получил: Джеймс Пиблc, Дидье Келоз, Мишель Майор
Страны: Канада / Швейцария
За что: открытия в физической космологии / открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа
Келоз и Майор в 1995 г. смогли обнаружить первую планету за пределами Солнечной системы. Обнаруженное ими небесное тело обращалось вокруг звезды, похожей по характеристикам на Солнце. Их научная работа позволила обнаружить более 4000 экзопланет в галактике Млечный Путь
Кто получил: Акира Йоcино, Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем
Страны: США / Великобритания / Япония
За что: разработка литий-ионных аккумуляторов
Литий-ионные аккумуляторы используются во всех устройствах от смартфонов и ноутбуков до электромобилей. Кроме этого эти батареи способны накапливать энергию от солнца и ветра, что позволяет обойтись без ископаемого топлива
Кто получил: Лауреатом прошлого года стала польская писательница Ольга Токарчук, за 2019 г. премию получил Петер Хандке
Страна: Польша, Австрия
За что:
Токарчук премия присуждена с формулировкой «за воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ как форму жизни». Ее лучшей работой Шведская академия назвала исторический роман «Книги Иакова»
Хандке – за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта»
Кто получил: Абий Ахмед Али
Страна: Эфиопия
За что: разрешение приграничного конфликта с Эритреей
В июле прошлого года премьер Эфиопии Абий Ахмед Али и президент Эритреи Исайяс Афеворки подписали декларацию о мире и дружбе, в которой говорилось о прекращении состояния войны между странами и готовности сотрудничать в экономической и социальной сферах
Кто получил: Майкл Кремер, Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи
Страна: США / Франция
За что: экспериментальный подход в облегчении бедности
В середине 1990-х гг. Кремер и его коллеги использовали «полевые эксперименты, чтобы протестировать меры, которые могли бы улучшить школьные результаты в западной Кении».
Банерджи и Дюфло, иногда при сотрудничестве Кремера, провели схожие исследования по другим вопросам и в других странах, в том числе в Индии. «Результаты исследований лауреатов, а также ученых, которые идут по их стопам, значительно улучшили наши способности бороться с нищетой на практике», — говорится в пресс-релизе