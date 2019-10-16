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Силуанов пообещал изучить исследования нобелевских лауреатов по борьбе с бедностью

Правительство изучит исследования нобелевских лауреатов по экономике этого года, посвященные изучению бедности. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

«Я, честно говоря, не видел это исследование, но будет очень любопытно посмотреть его, какие у них содержатся предложения, инновации», — отметил он. Министр подчеркнул, что правительству «надо по широкому кругу анализировать тот мировой опыт, который есть». Если российские ученые тоже предложили «что-то интересное», то правительство будет его анализировать и наверняка задействует, добавил Силуанов.

Нобелевскую премию по экономике вручили 14 октября. Лауреатами стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Первые двое — профессоры Массачусетского технологического института (MIT), Кремер — Гарвардского университета. Как отметила Шведская академия наук при объявлении имен лауреатов, они «представили новый подход в поиске надежных ответов и лучших способов борьбы с мировой бедностью». «Их исследовательские методы сейчас полностью доминируют в экономике развития», – подчеркнула она.

По данным Росстата, в России за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума) живут 19,8 млн человек, или 13,5% от всего населения. К 2024 г. власти планируют снизить уровень бедности до 6,6%. Это одна из национальных целей развития страны, зафиксированная в указе президента Владимира Путина в 2018 г.

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