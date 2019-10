Росстат сообщил о резком росте реальных доходов населения

Технологии

Тиньков сравнил запуск криптовалюты Telegram с финансовой пирамидой

Проблемы Telegram с запуском криптовалюты и трудности некоторых крупных стартапов с IPO свидетельствуют о том, что «эра инвесторских пирамид и шальных денег подходит к концу», заявил основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.

«Меня, как предпринимателя, который, как и все настоящие предприниматели, строит бизнес, основанный на росте доли рынка, продаж и прибыли, радуют последние тенденции», – написал бизнесмен в своем Instagram. Он сравнил ситуацию с криптовалютой Gram, стартапами WeWork и Uber, которые были вынуждены отложить выход на биржу, с финансовой «пирамидой Понци». «Эра инвесторских пирамид и шальных денег, слава богу, подходит к концу! Я думаю, такие же разочарования ждут и перекачанные деньгами #Fintech», – отметил он.

По мнению Тинькова, инвесторы теперь станут осмотрительнее и будут «фондировать» только бизнесы, которые в будущем будут приносить прибыль. «Чистая прибыль и дивиденды опять должны стать фокусом инвесторов, а не пирамиды», – заключил бизнесмен.

Проблемы Telegram начались 12 октября, после того как комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о подаче экстренного иска к компаниям Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. SEC через суд добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали ее выпуск должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Позже The Bell сообщил, что Telegram решил перенести запуск своей криптовалюты Gram до 30 апреля 2020 г. Основатель Telegram Павел Дуров пообещал вернуть инвесторам закрытого ICO 77% вложений, уточняло издание.