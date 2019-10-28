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Кремль отверг данные Минэкономразвития о сокращении числа небольших компаний

Ведомости
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В Кремле ознакомились с данными Минэкономразвития о резком сокращении количества малых и средних компаний в России, эти сведения противоречат данным из альтернативных источников, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти данные абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили из Корпорации по малому и среднему бизнесу и из налоговой службы, – сказал Песков. – Там другие данные и они свидетельствуют о более благоприятных процессах. Естественно, не без проблем, но тем не менее там констатируется рост».

По его словам, есть и другие нюансы. «Существует целый ряд налогоплательщиков, т. е. юридических лиц, которые до этого платили налоги по упрощенке, но, перейдя потолок оборота, который предусмотрен для упрощенки, они, соответственно, перестают быть малым бизнесом и переходят в категорию среднего и т. д. То есть здесь разнонаправленные процессы и поэтому где-то количество [таких компаний] сокращается, где-то увеличивается», – говорит Песков.

«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития.

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Политика
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Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в российское законодательство, предусматривающие введение уголовной ответственности за склонение к потреблению и пропаганду наркотиков в интернете. Путин также поручил обеспечить оперативную досудебную блокировку информации о способах и методах изготовления и использования наркотиков.

Сейчас в российском законодательстве за пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность (ст. 6.13 КоАП РФ). При этом способ совершения правонарушения не указан. Штраф для физлиц составляет 4000–5000 руб., для юрлиц – от 800 000 до 1 млн руб.

В январе МВД предлагало ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете, увеличив размер штрафов. Министерство отмечало, что интернет стал наиболее востребованной площадкой для пропаганды и рекламы наркотиков, поэтому владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие либо рекламирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность.

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Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации. Площадь игорной зоны составит почти 150 000 кв. м.

Ранее глава администрации Ялты Алексей Челпанов рассказал «Интерфаксу», что игорная зона будет находиться недалеко от пос. Кацивели, входящего в состав городского округа. Согласно требованиям законодательства «Золотой берег» будет располагаться за пределами населенного пункта.

Власти Крыма выбрали участок под игорную зону еще в прошлом году. Глава республики Сергей Аксенов в марте 2018 г. говорил, что реализацией проекта займется крупная компания. Ее название он не стал уточнять. Президент Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 г. Сроки их строительства переносились уже несколько раз.

Первая в России игорная зона «Азов-сити» открылась летом 2009 г. Позже заработали «Сибирская монета» на Алтае, «Янтарная» в Калининградской области, «Приморье» на Дальнем Востоке и «Красная Поляна» в Сочи. «Золотой берег» станет пятой игорной зоной в России.

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Бизнес
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Forbes: зять Александра Ткачева может купить «Интурист»

Ведомости
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Структуры бизнесмена Романа Баталова, зятя бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, и владельца турецкого туроператора Anex Tour Нешета Кочкара ведут переговоры о покупке российского туроператора «Интурист» – «дочки» обанкротившегося британского холдинга Thomas Cook, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, каждый из бизнесменов рассчитывает получить 50% «Интуриста». Они готовы заплатить за компанию $10 млн. Официальный представитель «Интуриста» заявил, что сделки нет, но факт переговоров опровергать не стал.

Основные направления «Интуриста» – это въездной туризм и Турция, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Для Баталова в приоритете первое направление, считает президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров. По данным СПАРК, аффилированным с Баталовым компаниям принадлежат крупнейший в Европе отель «Сочи парк» и еще несколько гостиниц в Сочи и Красной Поляне, а также игорные заведения «Казино Сочи», «Бонус» и «Бумеранг». В свою очередь, Турция остается важным направлением для Anex Tour.

Thomas Cook объявил о ликвидации в конце сентября. Компания испытывала финансовые трудности последние несколько лет. Сейчас Thomas Cook занимается поиском инвесторов для «Интуриста», рассказали Forbes два источника в российских туристических ассоциациях. Среди возможных покупателей – китайский фонд Fosun, российская авиационная компания, заинтересованная в развитии чартерных перевозок, банк, а также АФК «Система», которой «Интурист» принадлежал до 2018 г.

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Технологии
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Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».

ВЭБ в 2008 г. выдал «Ангстрем-Т» 815 млн евро в кредит, но завод не смог погасить долг. В январе 2019 г. госкорпорация получила 100% «Ангстрем-Т» и подала заявление о признании его банкротом. В марте суд признал обоснованным это заявление и ввел процедуру наблюдения в отношении завода.

При этом Минпромторг планирует создать производство микроэлектроники на базе «Ангстрем-Т» до 2030 г. Стратегия развития и банкротство «Ангстрем-Т» не связаны между собой: банкротство – исключительно правовая процедура, часть финансового оздоровления, пояснял представитель ВЭБ.РФ.

В конце мая председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что правительство направит на поддержку «Ангстрем-Т» 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, отмечал он.

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Политика
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Суд арестовал устроившего стрельбу в Забайкалье солдата-срочника

Ведомости
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Читинский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел вечером 25 октября. При смене караула Шамсутдинов открыл огонь из табельного оружия по сослуживцам. Восемь человек погибли и еще двое пострадали. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Минобороны заявило, что у Шамсутдинова мог случиться нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, которые не связаны с военной службой. При этом, по информации нескольких СМИ, причиной стрельбы могли стать неуставные отношения: Шамсутдинова могли преследовать из-за его национальности. Собеседник «Ведомостей» рассказал, что расстрелу предшествовал многомесячный конфликт с одним из военнослужащих, который должен был покинуть расположение части из-за демобилизации.

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Политика
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Деятели культуры, журналисты и политики подписали письмо в поддержку историка Дмитриева

Ведомости
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Более 200 писателей, музыкантов, режиссеров, журналистов и политиков подписали письмо в поддержку историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей».

Инициаторы дела против Дмитриева стремятся не допустить его оправдания, очернить и посадить, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел против него, считают авторы письма. По их мнению, для этого была организована «грязная кампания» против историка в СМИ, осуществляется давление на специалистов и на приемную дочь Дмитриева.

Авторы письма призвали продолжать следить за делом Дмитриева и «не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России, который посвятил 30 лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших во времена Большого террора.

Дмитриева в 2016 г. обвинили в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. В апреле прошлого года Петрозаводский городской суд полностью оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении приемной дочери, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Позже оправдательный приговор был отменен Верховным судом Карелии, а против Дмитриева было заведено новое дело о насильственных действиях сексуального характера.

Политика
Новости

Президент Аргентины признал поражение на выборах

Ведомости
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Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего соперника Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает аргентинский телеканал El Trece. По итогам подсчета 95% бюллетеней Фернандес набрал 47,85% голосов избирателей, а Макри – 40,65%.

Макри также пригласил Фернандеса на завтрак, чтобы начать организованный переходный процесс. «Главное – это будущее и благополучие аргентинцев», – добавил он.

Фернандес сообщил, что принял предложение Макри. Он поблагодарил аргентинцев, которые за него голосовали, и призвал всех присоединиться к его проекту, чтобы встретить грядущее «непростое» время в связи с экономическим кризисом.

Макри возглавлял Аргентину с декабря 2015 г. Придя к власти четыре года назад, он пообещал покончить с экономическим кризисом, однако за годы его президентства курс песо снизился с 9,8 до 57,2 песо за доллар, а инфляция в 2018 г. достигла 47,6%. На праймериз в августе он также проиграл Фернандесу, получив 32% голосов против 47%. На следующий день аргентинский песо потерял около 30%, а фондовый рынок страны – почти 40%. Для поддержки курса национальной валюты властям Аргентины пришлось ввести валютный контроль.

Бизнес
Новости

WSJ узнала подробности возможного поглощения Tiffany владельцем Louis Vuitton

Ведомости
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Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) предложила выкупить американский бренд люксовых украшений Tiffany & Co за $14,5 млрд, или $120 за акцию, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение LVMH на 22% превышает цену акций Tiffany & Co. На момент закрытия 25 октября они стоили $98,55 за штуку. По словам собеседника WSJ, LVMH придется заплатить еще больше, если она хочет заключить сделку. Tiffany & Co предложение не устроило, и компания планирует его отклонить, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

О переговорах LVMH и Tiffany стало известно накануне. Они ведутся тайно и пока нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто, отмечал Bloomberg. Из-за того что СМИ раскрыли неожиданный интерес LVMH к ювелирному бренду, сделка теперь может сорваться, говорили собеседники FT.

Если сделка состоится, она станет самой крупной для LVMH после покупки Christian Dior в 2017 г. LVMH также принадлежит еще один бренд люксовых украшений – Bulgari, который она приобрела в 2011 г. за $5,2 млрд.

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Ведомости
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ЦБ отозвал лицензию у крупнейшей дальневосточной страховой компании «Стерх», говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии связано с нарушением компанией порядка инвестирования средств страховых резервов, нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, правил формирования страховых резервов, а также с неоднократным нарушением требований страхового законодательства, сообщает ЦБ.

Страховая компания «Стерх» основана в 2005 г. У нее 35 филиалов в Якутии и по одному филиалу в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Главный офис находится в Якутске. По данным «СПАРК-Интерфакса», компания принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (65,33%), АО «Республиканская инвестиционная компания» (17,34%), АО «РИК плюс» (14,83%) и ряду юридических лиц. В июне Российский союз автостраховщиков (членство в нем обязательно для страховщиков ОСАГО) приостановил для компании отгрузку полисов ОСАГО.

Стиль жизни
Новости

Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Ведомости
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Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.

«Владимир Константинович Буковский скончался от остановки сердца в больнице Адденбрукса в Кембридже. Ему было 76 лет. В последние годы его здоровье оставляло желать лучшего», – говорится в сообщении.

Буковский являлся одним из основателей диссидентского движения в СССР, в советское время провел более 10 лет в заключении и на принудительном лечении. В 1976 г. был обменян советским правительством на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор проживал в Британии. Автор книг «Московский процесс», «И возвращается ветер», «Письма русского путешественника», «Пацифисты против мира».

Политика
Новости

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Ведомости
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Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге. Это произошло после замечаний, представленных Минэнерго, Минпромторгом и Российским союзом промышленников и предпринимателей, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство. Информацию также подтвердил источник в одной из компаний, сотрудники которой участвовали в обсуждении документа.

О предложении ввести новый налог Чубайс рассказал в июне в интервью «РИА Новости». По его словам, углеродный налог должен стимулировать промышленников снижать выбросы. Чубайс отметил, что согласно плану правительства по ратификации Парижского соглашения по климату России нужна система учета объемов выбросов. В ЕС действует правило, согласно которому импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали нормы, облагаются налогом, напомнил он.

Применять налог планировалось начать через пять лет после вступления в силу закона о государственном регулировании парниковых газов. Премьер-министр Дмитрий Медведев ратифицировал присоединение России к Парижскому соглашению в сентябре 2019 г. Минэкономразвития предлагает вернуться к рассмотрению вопроса о налоге после запуска системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов, если Россия не достигнет целей по сокращению выбросов. В Российской академии наук (РАН) полагают, что введение углеродного налога создает финансовые угрозы для корпораций российского топливно-энергетического комплекса. В частности, потери «Газпрома» могут составить $8 млрд в год при ставке $80 за тонну эквивалента СО2. Кроме того, налог несет риски потери Россией значительной части экспорта из-за существенного удорожания энергоносителей и снижения их привлекательности для европейских и азиатских потребителей, считают в РАН.

Парижское соглашение по климату вступило в силу в 2016 г. Оно регулирует действия стран для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 г. Цель документа – удержать рост глобальной cредней температуры «намного ниже» 2°C и постараться ограничить рост температуры величиной 1,5°C. В конце февраля Минприроды внесло в правительство предложения по ратификации этого соглашения.

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