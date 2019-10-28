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Кремль отверг данные Минэкономразвития о сокращении числа небольших компаний

В Кремле ознакомились с данными Минэкономразвития о резком сокращении количества малых и средних компаний в России, эти сведения противоречат данным из альтернативных источников, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти данные абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили из Корпорации по малому и среднему бизнесу и из налоговой службы, – сказал Песков. – Там другие данные и они свидетельствуют о более благоприятных процессах. Естественно, не без проблем, но тем не менее там констатируется рост».

По его словам, есть и другие нюансы. «Существует целый ряд налогоплательщиков, т. е. юридических лиц, которые до этого платили налоги по упрощенке, но, перейдя потолок оборота, который предусмотрен для упрощенки, они, соответственно, перестают быть малым бизнесом и переходят в категорию среднего и т. д. То есть здесь разнонаправленные процессы и поэтому где-то количество [таких компаний] сокращается, где-то увеличивается», – говорит Песков.

«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития.