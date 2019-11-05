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Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС

Федеральный бюджет получит более 2 трлн руб. в следующие три года от повышения ставки НДС до 20%. Об этом говорится в обновленных проектировках Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на 2020-2022 гг., с которыми ознакомился РБК.

В 2020 г. бюджет получит от повышения НДС 639 млрд руб., что на 26% превысит показатель этого года. В 2021 г. дополнительные поступления составят 686 млрд руб., в 2022 г. — 737 млрд руб.

Основной эффект от роста ставки НДС проявился во втором и третьем кварталах 2019 г., рассказала РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. По ее словам, по сравнению с предыдущим годом во втором квартале доходы от внутреннего НДС на проданные в России товары выросли на «рекордные» 25%, в третьем — на 22%.

НДС — один из главных источников доходов для федерального бюджета. С начала 2019 г. ставка НДС выросла с 18 до 20%.